Горят вражеская техника и позиции оккупантов: операторы дронов РУБпАК "СТРИКС" уничтожили 10 целей. ВИДЕО
Пилоты-аэроразведчики главного оперативно-розыскного отдела вместе с подразделением РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны уничтожили 10 целей на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы операторов беспилотников выложено в телеграм-канале Оперативно-тактической группировки "Харьков".
Благодаря FPV-дронам ликвидировано 5 единиц вражеской техники, 1 укрытие, 4 позиции запуска БПЛА противника
Точность и профессионализм - каждый вылет становится новым ударом по захватчику.
