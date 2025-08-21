РУС
Горят вражеская техника и позиции оккупантов: операторы дронов РУБпАК "СТРИКС" уничтожили 10 целей. ВИДЕО

Пилоты-аэроразведчики главного оперативно-розыскного отдела вместе с подразделением РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны уничтожили 10 целей на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы операторов беспилотников выложено в телеграм-канале Оперативно-тактической группировки "Харьков".

Благодаря FPV-дронам ликвидировано 5 единиц вражеской техники, 1 укрытие, 4 позиции запуска БПЛА противника
Точность и профессионализм - каждый вылет становится новым ударом по захватчику.

