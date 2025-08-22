Пограничники задержали двух нарушителей на границе с Румынией: мужчины сказали, что идут за грибами. ВИДЕО

Двух нарушителей обнаружил пограничный патруль в ходе мониторинга госграницы. К их местонахождению вывела служебная собака. Молодые люди сначала пытались следовать легенде, что они пошли "по грибы", поднявшись в горы из соседнего села, но впоследствии признались, что намеревались попасть в соседнюю страну с помощью онлайн карты, заранее проложив маршрут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

