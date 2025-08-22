РУС
Пограничники задержали двух нарушителей на границе с Румынией: мужчины сказали, что идут за грибами. ВИДЕО

Двух нарушителей обнаружил пограничный патруль в ходе мониторинга госграницы. К их местонахождению вывела служебная собака. Молодые люди сначала пытались следовать легенде, что они пошли "по грибы", поднявшись в горы из соседнего села, но впоследствии признались, что намеревались попасть в соседнюю страну с помощью онлайн карты, заранее проложив маршрут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

йшли по гриби а попали в тцк!
22.08.2025 12:52 Ответить
Да не размещайте вы это в интернете, не усугубляйте. На ЦН для читателей это не интересно ( да я зашел прочитал, есть + для рекламы) Но ДПСУ это еще один минус. регрессные выплаты по ЕСПЧ еще Законом Украины на отменены. Разве если Держава Украина откажется от своих обязательств.
22.08.2025 13:03 Ответить
в румынии грибы крупнее
22.08.2025 13:13 Ответить
 
 