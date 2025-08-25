Шмигаль і прем’єр Норвегії Стере відвідали оборонне підприємство України, яке виробляє дрони. ВIДЕО

Міністр оборони Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере відвідали одне з оборонних підприємств України, яке виробляє дрони.

Про це глава оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Очільнику уряду Нідерландів показали новітні зразки українського озброєння. Також сторони обговорили спроможності українського ОПК.

Шмигаль наголосив, що Норвегія є важливим партнером України й допомагає в постачанні систем ППО Patriot, тренуванні й навчанні військових та інших сферах.

"Також Норвегія планує виділити $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання для Сил оборони України. Подякував за цю ініціативу особисто", - сказав міністр оборони.

Він також закликав Норвегію надалі інвестувати в український ОПК, який стрімко розвивається.

"Це вагомий внесок у стабільність і безпеку в Європі", - додав Шмигаль.

