Шмигаль та Келлог провели зустріч: обговорили оборонні пріоритети та угоду зі США щодо дронів. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомив Шмигаль у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Вона відкрила нові можливості для країн НАТО швидко забезпечувати наші Сили оборони критично необхідними зразками американського озброєння та технологій", - зазначив він.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті.

Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру.

"Поінформував делегацію про наші оборонні пріоритети. Ключове – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю", - розповів Шмигаль.

Окремо сторони обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому.

"Обговорили також підготовку до підписання Президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи", - додав міністр оборони.

