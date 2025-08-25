РУС
Шмыгаль и Келлог провели встречу: обсудили оборонные приоритеты и соглашение с США по дронам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщил Шмыгаль в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Она открыла новые возможности для стран НАТО быстро обеспечивать наши Силы обороны критически необходимыми образцами американского вооружения и технологий", - отметил он.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американской делегации детальный анализ планов врага и ситуации на фронте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны впервые закупило FPV-дроны по новым правилам почти на 500 миллионов

Вместе с партнерами должны усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому, длительному и устойчивому миру.

"Проинформировал делегацию о наших оборонных приоритетах. Ключевое - наращивание производства боеприпасов и дронов для остановки наступления врага. Совместные проекты в этой сфере позволяют эффективнее обеспечивать украинских воинов оружием", - рассказал Шмыгаль.

Отдельно стороны обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию против Украины в будущем.

"Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения, которое касается производства и продажи беспилотников (Drone deal). Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы", - добавил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитых и раненых в войне РФ против Украины больше, чем было в США во время Второй мировой, - Келлог

Келлог и Шмыгаль встретились в Киеве: подробности
Автор: 

США (27770) дроны (4477) Шмыгаль Денис (2824) Келлог Кит (212)
5%довіри - Шмигалка

Партнерам англійсько показали соціологічні відсотки довіри українців до МАРОДЕРАТУ ( навіть ПР народжений РЕЙТИНГ!!!)
показать весь комментарий
25.08.2025 18:07 Ответить
ДиплоМАТіяІ з нерукопотисканнИми ...
показать весь комментарий
25.08.2025 18:12 Ответить
Наші хоч розуміють, що до наших дронів лізуть. Використають і виплюнуть.
показать весь комментарий
25.08.2025 18:33 Ответить
Drone deal is even more importable then Peace deal
показать весь комментарий
25.08.2025 18:49 Ответить
 
 