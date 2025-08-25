Шмыгаль и Келлог провели встречу: обсудили оборонные приоритеты и соглашение с США по дронам. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве.
Об этом сообщил Шмыгаль в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина высоко ценит инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Она открыла новые возможности для стран НАТО быстро обеспечивать наши Силы обороны критически необходимыми образцами американского вооружения и технологий", - отметил он.
Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американской делегации детальный анализ планов врага и ситуации на фронте.
Вместе с партнерами должны усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому, длительному и устойчивому миру.
"Проинформировал делегацию о наших оборонных приоритетах. Ключевое - наращивание производства боеприпасов и дронов для остановки наступления врага. Совместные проекты в этой сфере позволяют эффективнее обеспечивать украинских воинов оружием", - рассказал Шмыгаль.
Отдельно стороны обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию против Украины в будущем.
"Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения, которое касается производства и продажи беспилотников (Drone deal). Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы", - добавил министр обороны.
