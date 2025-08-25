Шмыгаль и премьер Норвегии Стере посетили оборонное предприятие Украины, которое производит дроны. ВИДЕО

Министр обороны Денис Шмыгаль и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере посетили одно из оборонных предприятий Украины, которое производит дроны.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Главе правительства Нидерландов показали новейшие образцы украинского вооружения. Также стороны обсудили возможности украинского ОПК.

Шмыгаль подчеркнул, что Норвегия является важным партнером Украины и помогает в поставке систем ПВО Patriot, тренировке и обучении военных и других сферах.

"Также Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году, большинство средств пойдет на военное оборудование для Сил обороны Украины. Поблагодарил за эту инициативу лично", - сказал министр обороны.

Он также призвал Норвегию в дальнейшем инвестировать в украинский ОПК, который стремительно развивается.

"Это весомый вклад в стабильность и безопасность в Европе", - добавил Шмыгаль.

