Окупанти тренують пілотів, скинувши гранату на цивільного, який вигулював собаку на Херсонщині. ВIДЕО

Російські загарбники продовжують тероризувати випадкових місцевих жителів Херсонської області, розважаючись і скидаючи на них гранати з дронів.

На відео окупаційні війська тренують своїх пілотів, намагаючись вбити скиданнями з БПЛА чоловіка, який вигулює свого лабрадора. Діставши поранення, чоловік у шоковому стані продовжує вести собаку, в яку теж влучили уламки, інформує Цензор.НЕТ.

"Вражає, але маніяки з Росії анітрохи не соромляться викладати такі кадри в Мережу, накладаючи на них ідіотську музику", - додали у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО