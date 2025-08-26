1 999 6
Окупанти тренують пілотів, скинувши гранату на цивільного, який вигулював собаку на Херсонщині. ВIДЕО
Російські загарбники продовжують тероризувати випадкових місцевих жителів Херсонської області, розважаючись і скидаючи на них гранати з дронів.
На відео окупаційні війська тренують своїх пілотів, намагаючись вбити скиданнями з БПЛА чоловіка, який вигулює свого лабрадора. Діставши поранення, чоловік у шоковому стані продовжує вести собаку, в яку теж влучили уламки, інформує Цензор.НЕТ.
"Вражає, але маніяки з Росії анітрохи не соромляться викладати такі кадри в Мережу, накладаючи на них ідіотську музику", - додали у публікації.
