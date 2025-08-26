УКР
Окупанти тренують пілотів, скинувши гранату на цивільного, який вигулював собаку на Херсонщині. ВIДЕО

Російські загарбники продовжують тероризувати випадкових місцевих жителів Херсонської області, розважаючись і скидаючи на них гранати з дронів.

На відео окупаційні війська тренують своїх пілотів, намагаючись вбити скиданнями з БПЛА чоловіка, який вигулює свого лабрадора. Діставши поранення, чоловік у шоковому стані продовжує вести собаку, в яку теж влучили уламки, інформує Цензор.НЕТ.

"Вражає, але маніяки з Росії анітрохи не соромляться викладати такі кадри в Мережу, накладаючи на них ідіотську музику", - додали у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО

армія рф (18535) атака (463) Херсонська область (6129)
А протидія подібним кацапським бесчинствам- це лише констатація давно відомого факту, що вони маніяки.
26.08.2025 09:25 Відповісти
Потвори.
26.08.2025 09:28 Відповісти
Обоє поранені, але живі. Пес залишає криваві плями на асфальті. А дроновод знімає цю сцену і радіє. Ще й в мере
26.08.2025 09:30 Відповісти
Головне щоб українці ніколи не забули звірства рашистів. І дітям і внукам переказували
26.08.2025 09:48 Відповісти
защіта рускаязічнага жітеля - еслі бі не пілоткі ватнікі, то салдаті НАТА сбросилі би заряд !11!!1
26.08.2025 09:48 Відповісти
Сегодня гордиться тем, что ты русский, всё равно что гордиться сифилисом, нормальный человек на такое может только жаловаться.
26.08.2025 09:49 Відповісти
 
 