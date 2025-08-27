Понад 27 тис. одиниць автомобільної техніки росіян знищено від початку року, - Сирський. ВIДЕО
Від початку 2025 року Сили оборони України знищили 27 212 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Так, він наголосив, що Сили оборони України 24/7 продовжують нищити ворога. Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки - черговий крок до справедливого миру для України.
"Активно вибиваємо й логістику російської армії. Лише з початку року було знищено понад 27 тисяч одиниць автомобільної техніки (27 212).
Дякую захисникам і захисницям за професійну бойову роботу", - додав Сирський.
