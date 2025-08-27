РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
231 2

Более 27 тыс. единиц автомобильной техники россиян уничтожено с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили 27 212 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Так, он подчеркнул, что Силы обороны Украины 24/7 продолжают уничтожать врага. Каждый обезвреженный оккупант, каждая сожженная единица техники - очередной шаг к справедливому миру для Украины.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 078 750 человек (+920 за сутки), 11 135 танков, 32 024 артсистемы. ИНФОГРАФИКА

"Активно выбиваем и логистику российской армии. Только с начала года было уничтожено более 27 тысяч единиц автомобильной техники (27 212).

Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу", - добавил Сырский.

Автор: 

уничтожение (7760) техника (1780) Александр Сырский (704)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трі косочека калбаскі у тібя ліжалі на сталє....Бухгалтер херов..
показать весь комментарий
27.08.2025 16:53 Ответить
Крім того,москалі зайшли на Дніпотревщину,Сумщини,та просуваються Запорізькою та Харківською( Забув?(((
показать весь комментарий
27.08.2025 16:59 Ответить
 
 