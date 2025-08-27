Более 27 тыс. единиц автомобильной техники россиян уничтожено с начала года, - Сырский. ВИДЕО
С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили 27 212 единиц автомобильной техники российских оккупантов.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Так, он подчеркнул, что Силы обороны Украины 24/7 продолжают уничтожать врага. Каждый обезвреженный оккупант, каждая сожженная единица техники - очередной шаг к справедливому миру для Украины.
"Активно выбиваем и логистику российской армии. Только с начала года было уничтожено более 27 тысяч единиц автомобильной техники (27 212).
Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу", - добавил Сырский.
Николай Водяной
Igor Grytselyak
