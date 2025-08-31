УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8305 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 297 5

Спецпризначенці "Shybenyk Squad" виявили та знищили окупантів, які ховалися серед зруйнованих будинків. ВIДЕО

Бійці "Shybenyk Squad" зі спецпідрозділу "KRAKEN" оприлюднили відео контрнаступу на Сумському напрямку, зняте камерою GoPro. На кадрах можна побачити, як українські військові виявляють та знищують групу російських окупантів, що ховались серед зруйнованих приватних будинків. 

 За даними Цензор.НЕТ, у результаті бою ліквідовано близько десяти загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено техніку та понад тисячу окупантів - спецпризначенці СБУ показали свою роботу. ВIДЕО

Сумська область (4180) знищення (8108) будинки (170) бій (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші Воїнів викурюють кацапських хробаків із нор
Воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
31.08.2025 15:33 Відповісти
https://www.unian.ua/weapons/raketa-flamingo-u-merezhi-vpershe-pokazali-puski-video-13115406.html#goog_rewarded

Не знаю чи правда, але пишуть що це саме бойовий пуск.
показати весь коментар
31.08.2025 15:35 Відповісти
Кра Со Та....
показати весь коментар
31.08.2025 16:14 Відповісти
Дякую що повбивали всіх кацапотварюк !
показати весь коментар
31.08.2025 15:36 Відповісти
Невимовно шкідлива робота, серед трупів отих 🐽🐶 щось шукати.
Божого захисту Воїнам, та оновленої сильної Держави, яка їх завжди поважатиме
показати весь коментар
31.08.2025 15:36 Відповісти
 
 