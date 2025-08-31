Спецпризначенці "Shybenyk Squad" виявили та знищили окупантів, які ховалися серед зруйнованих будинків. ВIДЕО

Бійці "Shybenyk Squad" зі спецпідрозділу "KRAKEN" оприлюднили відео контрнаступу на Сумському напрямку, зняте камерою GoPro. На кадрах можна побачити, як українські військові виявляють та знищують групу російських окупантів, що ховались серед зруйнованих приватних будинків.

За даними Цензор.НЕТ, у результаті бою ліквідовано близько десяти загарбників.

