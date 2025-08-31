Спецназовцы "Shybenyk Squad" обнаружили и уничтожили оккупантов, которые прятались среди разрушенных домов. ВИДЕО
Бойцы "Shybenyk Squad" из спецподразделения "KRAKEN" обнародовали видео контрнаступления на Сумском направлении, снятое камерой GoPro. На кадрах можно увидеть, как украинские военные обнаруживают и уничтожают группу российских оккупантов, которые прятались среди разрушенных частных домов.
По данным Цензор.НЕТ, в результате боя ликвидировано около десяти захватчиков.
Воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Не знаю чи правда, але пишуть що це саме бойовий пуск.
Божого захисту Воїнам, та оновленої сильної Держави, яка їх завжди поважатиме