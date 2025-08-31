РУС
Спецназовцы "Shybenyk Squad" обнаружили и уничтожили оккупантов, которые прятались среди разрушенных домов. ВИДЕО

Бойцы "Shybenyk Squad" из спецподразделения "KRAKEN" обнародовали видео контрнаступления на Сумском направлении, снятое камерой GoPro. На кадрах можно увидеть, как украинские военные обнаруживают и уничтожают группу российских оккупантов, которые прятались среди разрушенных частных домов.

По данным Цензор.НЕТ, в результате боя ликвидировано около десяти захватчиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена техника и более тысячи оккупантов - спецназовцы СБУ показали свою работу. ВИДЕО

Наші Воїнів викурюють кацапських хробаків із нор
Воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
31.08.2025 15:33 Ответить
https://www.unian.ua/weapons/raketa-flamingo-u-merezhi-vpershe-pokazali-puski-video-13115406.html#goog_rewarded

Не знаю чи правда, але пишуть що це саме бойовий пуск.
31.08.2025 15:35 Ответить
Кра Со Та....
31.08.2025 16:14 Ответить
Дякую що повбивали всіх кацапотварюк !
31.08.2025 15:36 Ответить
Невимовно шкідлива робота, серед трупів отих 🐽🐶 щось шукати.
Божого захисту Воїнам, та оновленої сильної Держави, яка їх завжди поважатиме
31.08.2025 15:36 Ответить
 
 