Зеленський: Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо. ВIДЕО
У неділю, 31 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Були доповіді наших військових. По ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність", - сказав глава держави.
Також Зеленський розповів, що триває робота над необхідним забезпеченням для армії на осінь.
"Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - сказав очільник держави.
