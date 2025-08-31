УКР
Зеленський: Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо. ВIДЕО

У неділю, 31 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді наших військових. По ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність", - сказав глава держави.

Також Зеленський розповів, що триває робота над необхідним забезпеченням для армії на осінь.

"Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - сказав очільник держави.

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Сирського: На частині ділянок фронту нині тривають стабілізаційні заходи, заплановано нові діпстрайки

Зеленський Володимир військовослужбовці бойові дії
+5
"Ми знищуємо окупанта..."ми пахали-я і трактор
31.08.2025 20:40 Відповісти
+5
Ідеальний косплей ЛІДОРА

31.08.2025 20:43 Відповісти
+4
Гінірал.
31.08.2025 20:43 Відповісти
"Ми знищуємо окупанта..."ми пахали-я і трактор
31.08.2025 20:40 Відповісти
Зебіл скиглить, що Трампон обіцяв йому всадити пуйла за стіл перемовин, а той "затягує войну" 🤡
Оборонятись ця киздота не думає, все великі дяді повинні за нього рішить? Поки воно саме обкрадає і нищить ЗСУ
31.08.2025 20:48 Відповісти
Осінь вже завтра! Працюють вони!
Вже про зиму треба думати
31.08.2025 20:41 Відповісти
Зеленський сказав, що всі гроші пішли на ракетні програми. Ні грошей, ні ракет, ні програм.
31.08.2025 20:48 Відповісти
А що там міндічі-баканови?
31.08.2025 21:34 Відповісти
Як тільки воно бере забезпечення, будь чогось і когось, під особистий контроль, все пропадає!! Так було і з ГумДопомогою від країни Західних Партнерів у 2022-23 році (зникло безслідно на території України 650 партій такої допомоги і допомогу була зупинуто), так загинули тисячі Українців, з 2019 року, як від Ковід-19, так і від повномаштобної війни *****!!
Тому і оплачуються з опу, усілякі соцОПИТУВАННЯ щодо його рейтингу, щоб привчити Українців до неіснуючих відсотків!! Так па тєлєку, на лохоМарафоні показують!!!…..
Злидня!
31.08.2025 21:20 Відповісти
А де про атчьот Козира про тьорки зі Стьопкою ВітькОвим?
31.08.2025 20:41 Відповісти
шотам? в селі флагом помахали - значить село наше. Через пару тижнів на діпстейті вже буде під орками.
показати весь коментар
Про фактичну окупацію першого (!) населеного пункту на Дніпропетровщині, а саме Дачне - дані DeepState свідчали ще 22 серпня.
31.08.2025 20:45 Відповісти
Ага, значить з 22го. А тут заморочились перед звітом у президента - послали військового з прапором, послали дрон все щоб зняти картинку-підтвердження.
Окозамилювання як воно є.
31.08.2025 20:49 Відповісти
Ідеальний косплей ЛІДОРА

31.08.2025 20:43 Відповісти
Гінірал.
31.08.2025 20:43 Відповісти
Мощьний погляд, ніс натужний -
Це Зеленський наш потужний
Лідор Вавка хоть куда
Голосуй, а то кабзда 💪🐸
А чого у потужного лідора штанина мокра? Може захворів нєдєржанієм чи так ржав від радості?
31.08.2025 20:53 Відповісти
Можливо, хєнєсрал, як і хорошковський від ющенка???
31.08.2025 21:22 Відповісти
Та нє, ва фсьом вінаватый Парашэнка.
31.08.2025 21:24 Відповісти
Було достатньо? Мощьньйо. А чого тоді постійно волонтери звертаються за допомогою для забезпечення ЗСУ?
31.08.2025 20:44 Відповісти
Працівник ???
31.08.2025 20:45 Відповісти
Працюєм аж дупа в милі - Зеля
31.08.2025 20:45 Відповісти
Вже можна не донатити? Нарешті на четвертому році віцни держава сама почала забезпечувати армію.
31.08.2025 20:48 Відповісти
Можна і не донатити. Бо вже донати на що хоч використовують, наприклад відступні дружині заплатити при розлученні з донатів.
31.08.2025 20:50 Відповісти
31.08.2025 20:49 Відповісти
Тому мобрезерв поїхав за кордон.
31.08.2025 20:50 Відповісти
А без фіктивного "заслухання доповіді військових" (яких військових?) не почалось би "працювання", щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо?
31.08.2025 20:53 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ №279-VІ

Про Кабінет Міністрів України

Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України

1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:

1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;

6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
31.08.2025 21:29 Відповісти
Фирмой "производителем" мультиков про ракету Фламинго занялось НАБУ,
31.08.2025 20:57 Відповісти
Фирма ФАЙЄР ПОІНТ
31.08.2025 21:29 Відповісти
ПРАЦЬОВИТИЙ ЗАСЛУХОВУВАЧ І ЛЕГАЛЬНО-КАНАБІСНИЙ ЖДУН/мАЛОРОС
31.08.2025 20:58 Відповісти
Повертай негайно міндіча, підписуються великі і дорогі контракти із партнерами на виготовлення зброї, а брити "маржу" нікому із надійних. Кум чернишов спалився, шурма підставив і банк у французів не купив. Шефіри за бугром збирають воровську касу.. Абдристович втік і відкрив своє русскомирське нутро, точно таке як у всієї шобли Боневтіка.
31.08.2025 21:03 Відповісти
31.08.2025 21:11 Відповісти
бєднєнький! шо тільки й робить, шо заслуховує, заслуховує, заслуховує, ....... вуші вже опухли до такого стану, шо опухоль на фізію почала поширюватись ))
31.08.2025 21:13 Відповісти
Де дрони особисто від тебе? Хоч один? Чи якийсь секретний договорняк в наявності з путлером?
31.08.2025 21:13 Відповісти
Зброя "от-от" прибуде від потужного лідора а в сзч йдуть шаленими темпами...до речі вже 31 серпня, всі вже повернулися?)
31.08.2025 21:19 Відповісти
Росте % бабла в омансько у офшорі.
Доволен хам, пардон, Вальодья,
Сите має він *****
31.08.2025 21:20 Відповісти
Хокку, билят?
31.08.2025 21:35 Відповісти
 
 