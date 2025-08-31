Зеленский заслушал доклады военных: Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно. ВИДЕО

В воскресенье, 31 августа, президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на фронте.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Были доклады наших военных. По ситуации на фронте. Прежде всего о Донецком направлении - Покровск, другие важные участки. Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита - мы уничтожаем оккупанта ежедневно. Благодарю каждое наше подразделение за стойкость и меткость", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что продолжается работа над необходимым обеспечением для армии на осень.

"Работаем также, чтобы всего необходимого обеспечения на осень для нашей армии было точно достаточно. Будут встречи, будут наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю", - сказал глава государства.

