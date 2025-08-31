РУС
Зеленский заслушал доклады военных: Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно. ВИДЕО

В воскресенье, 31 августа, президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных о ситуации на фронте.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Были доклады наших военных. По ситуации на фронте. Прежде всего о Донецком направлении - Покровск, другие важные участки. Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита - мы уничтожаем оккупанта ежедневно. Благодарю каждое наше подразделение за стойкость и меткость", - сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что продолжается работа над необходимым обеспечением для армии на осень.

"Работаем также, чтобы всего необходимого обеспечения на осень для нашей армии было точно достаточно. Будут встречи, будут наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: На части участков фронта сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, запланированы новые дипстрайки

Зеленский Владимир (21775) военнослужащие (6280) боевые действия (4795)
+3
"Ми знищуємо окупанта..."ми пахали-я і трактор
31.08.2025 20:40 Ответить
+2
Осінь вже завтра! Працюють вони!
Вже про зиму треба думати
31.08.2025 20:41 Ответить
+2
А де про атчьот Козира про тьорки зі Стьопкою ВітькОвим?
31.08.2025 20:41 Ответить
"Ми знищуємо окупанта..."ми пахали-я і трактор
31.08.2025 20:40 Ответить
Зебіл скиглить, що Трампон обіцяв йому всадити пуйла за стіл перемовин, а той "затягує войну" 🤡
Оборонятись ця киздота не думає, все великі дяді повинні за нього рішить? Поки воно саме обкрадає і нищить ЗСУ
31.08.2025 20:48 Ответить
Осінь вже завтра! Працюють вони!
Вже про зиму треба думати
31.08.2025 20:41 Ответить
Зеленський сказав, що всі гроші пішли на ракетні програми. Ні грошей, ні ракет, ні програм.
31.08.2025 20:48 Ответить
Як тільки воно бере забезпечення, будь чогось і когось, під особистий контроль, все пропадає!! Так було і з ГумДопомогою від країни Західних Партнерів у 2022-23 році (зникло безслідно на території України 650 партій такої допомоги і допомогу була зупинуто), так загинули тисячі Українців, з 2019 року, як від Ковід-19, так і від повномаштобної війни *****!!
Тому і оплачуються з опу, усілякі соцОПИТУВАННЯ щодо його рейтингу, щоб привчити Українців до неіснуючих відсотків!! Так па тєлєку, на лохоМарафоні показують!!!…..
Злидня!
31.08.2025 21:20 Ответить
А де про атчьот Козира про тьорки зі Стьопкою ВітькОвим?
31.08.2025 20:41 Ответить
шотам? в селі флагом помахали - значить село наше. Через пару тижнів на діпстейті вже буде під орками.
31.08.2025 20:41 Ответить
Про фактичну окупацію першого (!) населеного пункту на Дніпропетровщині, а саме Дачне - дані DeepState свідчали ще 22 серпня.
31.08.2025 20:45 Ответить
Ага, значить з 22го. А тут заморочились перед звітом у президента - послали військового з прапором, послали дрон все щоб зняти картинку-підтвердження.
Окозамилювання як воно є.
31.08.2025 20:49 Ответить
Ідеальний косплей ЛІДОРА

31.08.2025 20:43 Ответить
Гінірал.
31.08.2025 20:43 Ответить
Мощьний погляд, ніс натужний -
Це Зеленський наш потужний
Лідор Вавка хоть куда
Голосуй, а то кабзда 💪🐸
А чого у потужного лідора штанина мокра? Може захворів нєдєржанієм чи так ржав від радості?
31.08.2025 20:53 Ответить
Можливо, хєнєсрал, як і хорошковський від ющенка???
31.08.2025 21:22 Ответить
Та нє, ва фсьом вінаватый Парашэнка.
31.08.2025 21:24 Ответить
Було достатньо? Мощьньйо. А чого тоді постійно волонтери звертаються за допомогою для забезпечення ЗСУ?
31.08.2025 20:44 Ответить
Працівник ???
31.08.2025 20:45 Ответить
Працюєм аж дупа в милі - Зеля
31.08.2025 20:45 Ответить
Вже можна не донатити? Нарешті на четвертому році віцни держава сама почала забезпечувати армію.
31.08.2025 20:48 Ответить
Можна і не донатити. Бо вже донати на що хоч використовують, наприклад відступні дружині заплатити при розлученні з донатів.
31.08.2025 20:50 Ответить
31.08.2025 20:49 Ответить
Тому мобрезерв поїхав за кордон.
31.08.2025 20:50 Ответить
А без фіктивного "заслухання доповіді військових" (яких військових?) не почалось би "працювання", щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо?
31.08.2025 20:53 Ответить
Фирмой "производителем" мультиков про ракету Фламинго занялось НАБУ,
31.08.2025 20:57 Ответить
ПРАЦЬОВИТИЙ ЗАСЛУХОВУВАЧ І ЛЕГАЛЬНО-КАНАБІСНИЙ ЖДУН/мАЛОРОС
31.08.2025 20:58 Ответить
Повертай негайно міндіча, підписуються великі і дорогі контракти із партнерами на виготовлення зброї, а брити "маржу" нікому із надійних. Кум чернишов спалився, шурма підставив і банк у французів не купив. Шефіри за бугром збирають воровську касу.. Абдристович втік і відкрив своє русскомирське нутро, точно таке як у всієї шобли Боневтіка.
31.08.2025 21:03 Ответить
31.08.2025 21:11 Ответить
бєднєнький! шо тільки й робить, шо заслуховує, заслуховує, заслуховує, ....... вуші вже опухли до такого стану, шо опухоль на фізію почала поширюватись ))
31.08.2025 21:13 Ответить
Де дрони особисто від тебе? Хоч один? Чи якийсь секретний договорняк в наявності з путлером?
31.08.2025 21:13 Ответить
Зброя "от-от" прибуде від потужного лідора а в сзч йдуть шаленими темпами...до речі вже 31 серпня, всі вже повернулися?)
31.08.2025 21:19 Ответить
Росте % бабла в омансько у офшорі.
Доволен хам, пардон, Вальодья,
Сите має він *****
31.08.2025 21:20 Ответить
 
 