За серпень втрати окупантів у живій силі - 28 790 осіб, - Сирський. ВIДЕО

Лише за серпень втрати серед військових російської армії становлять у живій силі 28 790 осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни.

Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб", - написав він.

Головнокомандувач подякував українським воїнам за професіоналізм.

