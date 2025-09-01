УКР
За серпень втрати окупантів у живій силі - 28 790 осіб, - Сирський. ВIДЕО

Лише за серпень втрати серед військових російської армії становлять  у живій силі  28 790 осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни.

Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб", - написав він.

Головнокомандувач подякував  українським воїнам за професіоналізм.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Сирського: На частині ділянок фронту нині тривають стабілізаційні заходи, заплановано нові діпстрайки

А то, що ворог вийшов на адмінкордон Донецької області, зайшов і закріпився на Дніпропетровщині - Сирського засліпили його власні прой.би? Він видає десятки тисяч знищених окупантів, Що ніхто і ніколи не доказав і не докаже: як цей Сирський зможе доказати втрати противника, котрий постійно наступає і захоплює наші землі і населені пункти? Як???
01.09.2025 18:07 Відповісти
Я не зовсім розумію на кого дані циферки розраховані...
Десь проскакувала інфа що "святой помазаник " готовий покласти до 5 млн хробаків.
01.09.2025 18:21 Відповісти
 
 