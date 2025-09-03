3-й АК створив роту ударних наземних роботизованих комплексів: Нова реальність війни. ВIДЕО
Третій армійський корпус створив окремий підрозділ для ліквідації ворога наземними роботами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Роботи евакуюють, доставляють БК, а тепер ми виводимо їх на поле бою. У складі Третьої штурмової створено роту ударних наземних роботизованих комплексів "NC13", - йдеться в повідомленні.
Комплекси вже штурмували, мінували та брали окупантів у полон.
Щоб потрапити в кандидати до лав роти ударних НРК "#NC13" необхідно подати заяву, заповнивши анкету.
"Ми поєднали кращий досвід із технологіями, щоб зберегти своїх. Це нова реальність війни, у якій правила диктуємо ми. Воюють роботи, а керуєш — ТИ. Стань частиною нової епохи — обирай свою роль серед нових посад!", - підсумували там.
Колись!
Можливо наші діти. Чи онуки.
Зможуть!
Робити діла тихо, без піару, презентацій, попередження ворога, фото/відео звітів.