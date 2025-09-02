УКР
Ударні безпілотники Третього армійського корпусу перетворюють окупантів на попіл. ВIДЕО

Російська піхота зазнає нищівних втрат у полях і посадках завдяки FPV-дронам та скидам пілотів Третього армійського корпусу. 

Бійці 3-го механізованого батальйону 60-ї ОМБр демонструють точну та ефективну роботу, перетворюючи окупантів на попіл. "Був ворожий піхотинець - приліт FPV, і немає", - йдеться в коментарі до відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

знищення (8131) fpv-дрон (180) 60 ОМБр (52) Третій армійський корпус (17)
Захисники боронять Україну від московитів, а привладні бариги на крові, гешефти ліплять, з закупівлею дронів, на очах у приблуд95!
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоносата очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3571864
02.09.2025 18:15 Відповісти
згоден з Вами треба зменшувати популяцію росіян на полі боя, це навіть з австрії бачать .... нажадь тільки бачать і як у оон тільки стурбованні ..... а Захисники боронять Україну від московитів
02.09.2025 18:29 Відповісти
Згоден..?
02.09.2025 18:37 Відповісти
Ну та зайди в ООН зними шаровари та покажи як треба ваювати,
02.09.2025 19:57 Відповісти
 
 