Ударні безпілотники Третього армійського корпусу перетворюють окупантів на попіл. ВIДЕО

Російська піхота зазнає нищівних втрат у полях і посадках завдяки FPV-дронам та скидам пілотів Третього армійського корпусу.

Бійці 3-го механізованого батальйону 60-ї ОМБр демонструють точну та ефективну роботу, перетворюючи окупантів на попіл. "Був ворожий піхотинець - приліт FPV, і немає", - йдеться в коментарі до відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

