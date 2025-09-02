Ударні безпілотники Третього армійського корпусу перетворюють окупантів на попіл. ВIДЕО
Російська піхота зазнає нищівних втрат у полях і посадках завдяки FPV-дронам та скидам пілотів Третього армійського корпусу.
Бійці 3-го механізованого батальйону 60-ї ОМБр демонструють точну та ефективну роботу, перетворюючи окупантів на попіл. "Був ворожий піхотинець - приліт FPV, і немає", - йдеться в коментарі до відео, повідомляє Цензор.НЕТ.
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоносата очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3571864