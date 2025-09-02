Ударные беспилотники Третьего армейского корпуса превращают оккупантов в пепел. ВИДЕО
Российская пехота несет сокрушительные потери в полях и посадках благодаря FPV-дронам и сбросам пилотов Третьего армейского корпуса.
Бойцы 3-го механизированного батальона 60-й ОМБр демонстрируют точную и эффективную работу, превращая оккупантов в пепел. "Был вражеский пехотинец. Прилет FPV - и нет", - говорится в комментарии к видео, сообщает Цензор.НЕТ.
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії
Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоносата очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3571864