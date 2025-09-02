Ударные беспилотники Третьего армейского корпуса превращают оккупантов в пепел. ВИДЕО

Российская пехота несет сокрушительные потери в полях и посадках благодаря FPV-дронам и сбросам пилотов Третьего армейского корпуса.

Бойцы 3-го механизированного батальона 60-й ОМБр демонстрируют точную и эффективную работу, превращая оккупантов в пепел. "Был вражеский пехотинец. Прилет FPV - и нет", - говорится в комментарии к видео, сообщает Цензор.НЕТ.

