РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10383 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
764 3

Ударные беспилотники Третьего армейского корпуса превращают оккупантов в пепел. ВИДЕО

Российская пехота несет сокрушительные потери в полях и посадках благодаря FPV-дронам и сбросам пилотов Третьего армейского корпуса.

Бойцы 3-го механизированного батальона 60-й ОМБр демонстрируют точную и эффективную работу, превращая оккупантов в пепел. "Был вражеский пехотинец. Прилет FPV - и нет", - говорится в комментарии к видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 66 ОМБр ликвидировали полк оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7813) fvp-дрон (174) 60 ОМБр (52) Третий армейский корпус (16)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захисники боронять Україну від московитів, а привладні бариги на крові, гешефти ліплять, з закупівлею дронів, на очах у приблуд95!
Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоносата очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3571864
показать весь комментарий
02.09.2025 18:15 Ответить
згоден з Вами треба зменшувати популяцію росіян на полі боя, це навіть з австрії бачать .... нажадь тільки бачать і як у оон тільки стурбованні ..... а Захисники боронять Україну від московитів
показать весь комментарий
02.09.2025 18:29 Ответить
Згоден..?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:37 Ответить
 
 