3-й АК создал роту ударных наземных роботизированных комплексов: Новая реальность войны. ВИДЕО

Третий армейский корпус создал отдельное подразделение для ликвидации врага наземными работами.

"Роботы эвакуируют, доставляют БК, а теперь мы выводим их на поле боя. В составе Третьей штурмовой создана рота ударных наземных роботизированных комплексов "NC13", - говорится в сообщении.

Комплексы уже штурмовали, минировали и брали оккупантов в плен.

Чтобы попасть в кандидаты в ряды роты ударных НРК "#NC13" необходимо подать заявление, заполнив анкету.

"Мы объединили лучший опыт с технологиями, чтобы сохранить своих. Это новая реальность войны, в которой правила диктуем мы. Воюют роботы, а управляешь - ТЫ. Стань частью новой эпохи - выбирай свою роль среди новых должностей!", - подытожили там.

Ще додати ШІ - і будуть "Крикуни (1995)"
03.09.2025 12:56 Ответить
Я Вірю!
Колись!
Можливо наші діти. Чи онуки.
Зможуть!
Робити діла тихо, без піару, презентацій, попередження ворога, фото/відео звітів.
03.09.2025 13:08 Ответить
Літаючі дрони значно ефективніші,і дешевші.Для цих недешевих іграшок потрібна хороша дорога,а восени ,взимку та навесні,дороги такі що там важко проїхати значно проходимішою технікою,та й кацапські fpv дрони ніхто не відміняв,для них це дуже легка ціль,досить пошкодити антену звязку і це вже купка металобрухту.Марна трата грошей.
03.09.2025 13:12 Ответить
 
 