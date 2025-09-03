3-й АК создал роту ударных наземных роботизированных комплексов: Новая реальность войны. ВИДЕО
Третий армейский корпус создал отдельное подразделение для ликвидации врага наземными работами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Роботы эвакуируют, доставляют БК, а теперь мы выводим их на поле боя. В составе Третьей штурмовой создана рота ударных наземных роботизированных комплексов "NC13", - говорится в сообщении.
Комплексы уже штурмовали, минировали и брали оккупантов в плен.
Чтобы попасть в кандидаты в ряды роты ударных НРК "#NC13" необходимо подать заявление, заполнив анкету.
"Мы объединили лучший опыт с технологиями, чтобы сохранить своих. Это новая реальность войны, в которой правила диктуем мы. Воюют роботы, а управляешь - ТЫ. Стань частью новой эпохи - выбирай свою роль среди новых должностей!", - подытожили там.
Колись!
Можливо наші діти. Чи онуки.
Зможуть!
Робити діла тихо, без піару, презентацій, попередження ворога, фото/відео звітів.