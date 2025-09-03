Тіло російського штурмовика стало кормом для тварин. ВIДЕО 18+

У мережі з’явилося відео, на якому безпритульні коти поїдають тіло російського окупанта біля зруйнованої будівлі на одному з напрямків фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори ролика зазначають, що тварина, яка втратила господарів і дім, змушена перейти на підніжний корм - тіла загарбників, якими рясніють поля та двори: "Новий Віскас - зі смаком російського штурмовика", - додає автор відеоматеріалу.

Кадри 18+

