УКР
1 268 13

Тіло російського штурмовика стало кормом для тварин. ВIДЕО 18+

У мережі з’явилося відео, на якому безпритульні коти поїдають тіло російського окупанта біля зруйнованої будівлі на одному з напрямків фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори ролика зазначають, що тварина, яка втратила господарів і дім, змушена перейти на підніжний корм - тіла загарбників, якими рясніють поля та двори: "Новий Віскас - зі смаком російського штурмовика", - додає автор відеоматеріалу.

Кадри 18+

тварини (476) кіт (21) смерть (6823) їжа (434)
+3
Хоч би не отруїлася бідна киця
03.09.2025 17:25 Відповісти
як біолог, хоч і не фахівець по катусам, скажу, що в різному стані тварини (людина теж тварина) можуть їсти пракично все, що може бути їжею. Лекцію не буду читати, але значан частина видатних хижаків за голодовки стає падальником. Так що - КІТ - наше все, хай живе, йому треба їсти.
03.09.2025 17:56 Відповісти
як же ви зайобуєте!!!
тварина стала кормом для українського кота! (прошу вибачення у сексістів!)
в україні, кіт, це культове створіння!!!
03.09.2025 17:25 Відповісти
Так, кіт - наше усе.
03.09.2025 17:57 Відповісти
Наших загинувших хлопців там теж багато не позабирали...
03.09.2025 17:29 Відповісти
лапоть?
03.09.2025 17:30 Відповісти
Думаєш коти перебирають, хто де є?
03.09.2025 17:32 Відповісти
звісно!!!!
чув? пес патрон?
а, кішка пуля???
03.09.2025 17:40 Відповісти
Так, чув. І не тільки чув а і бачив це все, не на відео, на Цензорі. Бачив вживу зграю собак, здичавілих. В тих краях.
Це все добре дивитися сидячи на дивані. А в житті це суцільний жах. Так це все принесли нам кацапи. Але від того ні людям, ні котам, ні собакам не легше. Тож не треба це все отак легко подавати. Цей кіт, він просто ВИЖИВАЄ. В тих умовах що для нього наступили. Між іншим скоро зима. І у цього кота вже нема теплого дивана.
03.09.2025 17:50 Відповісти
там вологий корм котам доводиться добувати самим.
03.09.2025 17:29 Відповісти
кіцюня то гарна))
03.09.2025 17:35 Відповісти
Хіба коти падлом харчуються???
03.09.2025 17:52 Відповісти
трапляється... навіть з двоногими, почитайте щось
03.09.2025 17:58 Відповісти
 
 