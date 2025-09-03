Тіло російського штурмовика стало кормом для тварин. ВIДЕО 18+
У мережі з’явилося відео, на якому безпритульні коти поїдають тіло російського окупанта біля зруйнованої будівлі на одному з напрямків фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори ролика зазначають, що тварина, яка втратила господарів і дім, змушена перейти на підніжний корм - тіла загарбників, якими рясніють поля та двори: "Новий Віскас - зі смаком російського штурмовика", - додає автор відеоматеріалу.
Кадри 18+
тварина стала кормом для українського кота! (прошу вибачення у сексістів!)
в україні, кіт, це культове створіння!!!
чув? пес патрон?
а, кішка пуля???
Це все добре дивитися сидячи на дивані. А в житті це суцільний жах. Так це все принесли нам кацапи. Але від того ні людям, ні котам, ні собакам не легше. Тож не треба це все отак легко подавати. Цей кіт, він просто ВИЖИВАЄ. В тих умовах що для нього наступили. Між іншим скоро зима. І у цього кота вже нема теплого дивана.