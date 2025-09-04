Дронарі 93-ї ОМБр відбили у росіян полонених мінометників. ВIДЕО
Дронарі підрозділу "Радість" 3 мехбату допомогли вийти з полону екіпажу 82-міліметрового міномета 93-ї бригади Холодний Яр, який захопили у полон росіяни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Історія, від якої захоплює подих! Екіпаж 82-міліметрового міномета 93-ї бригади Холодний Яр захопили у полон росіяни. Це сталося на позиціях на Кліщіївському напрямку. Через рясну "зеленку" і брак піхотинців окупантам вдалося просочитися до позиції міномету. Вони вирішили взяти бліндаж штурмом, закидували "нірку" гранатами і поранили одного бійця. Та холоднярці відстрілювалися, тримали оборону і не давали росіянам зайти. Потім протягом двох годин тривали перемовини з противником. Загарбники закликали здатися, але українські військові тягнули час. Аж поки окупанти не знайшли бензин і не почали заливати ним бліндаж, щоби підпалити", - розповіли в 93-й ОМБр.
И Марафон тоже.
Нада говорить что и кому помощь требуется, если хенералы провтыкивают... люди б может активней помогали конкретным батальонаи.
Угроза взять в плен минометчиков это жопа. Сырок упрямо на своей должности
Єрмак з татаровим, глибоко захвильовані, разом з менегерами та керовніками департаментів в опу !?!?