1 341 3
Російський FPV-дрон влучив у авто прикордонників на Сумщині. ВIДЕО
У Сумській області російський ударний FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль Державної прикордонної служби України, однак не здетонував.
Про це повідомила ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, дрон влучив у лобове скло машини, але замість вибуху відрикошетив. Попри інцидент, прикордонники продовжили рух.
Згодом автомобіль довелося залишити через інші, більш серйозні пошкодження. У ДПСУ зазначили, що цей випадок став для бійців "фартовим моментом", який вони запам’ятають надовго.
