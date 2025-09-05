Російський FPV-дрон влучив у авто прикордонників на Сумщині. ВIДЕО

У Сумській області російський ударний FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль Державної прикордонної служби України, однак не здетонував.

Про це повідомила ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, дрон влучив у лобове скло машини, але замість вибуху відрикошетив. Попри інцидент, прикордонники продовжили рух.

Згодом автомобіль довелося залишити через інші, більш серйозні пошкодження. У ДПСУ зазначили, що цей випадок став для бійців "фартовим моментом", який вони запам’ятають надовго.

