Российский FPV-дрон попал в автомобиль пограничников на Сумщине. ВИДЕО

В Сумской области российский ударный FPV-дрон попал в служебный автомобиль Государственной пограничной службы Украины, но не сдетонировал.

Об этом сообщила ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, дрон попал в лобовое стекло машины, но вместо взрыва отрикошетил. Несмотря на инцидент, пограничники продолжили движение.

Впоследствии автомобиль пришлось оставить из-за других, более серьезных повреждений. В ГПСУ отметили, что этот случай стал для бойцов "фартовым моментом", который они запомнят надолго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне существенно уменьшили количество атак на Сумщине, перебрасывают войска на другие направления, - ГПСУ

Машинам без РЕБ у таких зонах нема що робити.
05.09.2025 11:17 Ответить
Немає до цього діла нікому. Хто має що вкрасти той зайнятий виключно цим.
05.09.2025 11:33 Ответить
Якщо дрон на оптоволкні, то дрону РЕБ пофіг...
05.09.2025 11:57 Ответить
 
 