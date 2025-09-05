1 333 3
Российский FPV-дрон попал в автомобиль пограничников на Сумщине. ВИДЕО
В Сумской области российский ударный FPV-дрон попал в служебный автомобиль Государственной пограничной службы Украины, но не сдетонировал.
Об этом сообщила ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, дрон попал в лобовое стекло машины, но вместо взрыва отрикошетил. Несмотря на инцидент, пограничники продолжили движение.
Впоследствии автомобиль пришлось оставить из-за других, более серьезных повреждений. В ГПСУ отметили, что этот случай стал для бойцов "фартовым моментом", который они запомнят надолго.
