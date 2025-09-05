Ворожа вантажівка з гарматою згоріла після атаки дрона 414 бригади. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї окремої бригади СБС піймали вантажівку з причіпною гарматою в лісополосі й не дали окупантам навіть підготувати позиції.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу,інформує Цензор.НЕТ.
