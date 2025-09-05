УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
444 1

Ворожа вантажівка з гарматою згоріла після атаки дрона 414 бригади. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї окремої бригади СБС піймали вантажівку з причіпною гарматою в лісополосі й не дали окупантам навіть підготувати позиції.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу,інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дронарі 414-ї бригади зупинили та спалили три танки ворога. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5432) 414 Птахи Мадяра (52)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Була гармата,стала-"сопілка"...Слава хлопцям Мадяра!
показати весь коментар
05.09.2025 19:40 Відповісти
 
 