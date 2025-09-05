Вражеский грузовик с орудием сгорел после атаки дрона 414-й бригады. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады СБС поймали грузовик с прицепной пушкой в лесополосе и не дали оккупантам даже подготовить позиции.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий05.09.2025 19:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль