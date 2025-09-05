РУС
Вражеский грузовик с орудием сгорел после атаки дрона 414-й бригады. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й отдельной бригады СБС поймали грузовик с прицепной пушкой в лесополосе и не дали оккупантам даже подготовить позиции.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Дронари 414-й бригады остановили и сожгли три танка врага. ВИДЕО

дроны (4554) 414 Птахи Мадяра (53)
Була гармата,стала-"сопілка"...Слава хлопцям Мадяра!
05.09.2025 19:40 Ответить
 
 