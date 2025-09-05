Бійці 27-ї бригади НГУ знищили ворожий ЗРК Бук на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Бійцями ОЗСП "Лазарь" 27-ої Печерської бригади НГУ на Донецькому напрямку був знищений ЗРК БУК М1 (SA-11/17) вартістю 10 мільйонів доларів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ще й свинособаки без свинарника залишаться.