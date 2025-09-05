УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки
231 1

Бійці 27-ї бригади НГУ знищили ворожий ЗРК Бук на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Бійцями ОЗСП "Лазарь" 27-ої Печерської бригади НГУ на Донецькому напрямку був знищений ЗРК БУК М1 (SA-11/17) вартістю 10 мільйонів доларів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 27-ї бригади НГУ знищили ворожий ЗРК "С-300 В" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1634) дрони (5432) ЗРК (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороші Санкції, народу подобається .
Та ще й свинособаки без свинарника залишаться.
показати весь коментар
05.09.2025 20:10 Відповісти
 
 