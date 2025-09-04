Бійці 27-ї бригади НГУ знищили ворожий ЗРК "С-300 В" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійцями ОЗСП "Лазарь" 27-ої Печерської бригади НГУ на Запорізькому напрямку був знищений ЗРК "С-300 В" вартістю 40 мільйонів доларів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.
