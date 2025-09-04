УКР
766 4

Бійці 27-ї бригади НГУ знищили ворожий ЗРК "С-300 В" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійцями ОЗСП "Лазарь" 27-ої Печерської бригади НГУ на Запорізькому напрямку був знищений ЗРК "С-300 В" вартістю 40 мільйонів доларів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищення російського ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 мільйонів доларів. ВIДЕО

Національна гвардія (1632) дрони (5423) ЗРК (227)
Коментувати
Бомбер RIP.
04.09.2025 17:07 Відповісти
Оце вон, по феншую.
04.09.2025 17:19 Відповісти
04.09.2025 17:52 Відповісти
В нас зараз є приблизно 90 ЗРК С300 ( з відкритих джерел), але ракет для них нема. Чому ніхто не укладає контракт з московським "алмаз антеєм" на закупівлю ракет? Свинарчука колись звинувачували, що він офіційно не звертался за запчастинами для ППО на россійські підприємства.
04.09.2025 18:07 Відповісти
 
 