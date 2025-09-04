РУС
Бойцы 27-й бригады НГУ уничтожили вражеский ЗРК "С-300 В" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцами Отдельного отряда специального назначения "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Запорожском направлении был уничтожен ЗРК "С-300 В" стоимостью 40 миллионов долларов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Бутусов плюс", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" стоимостью 45 миллионов долларов. ВИДЕО

