РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11778 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
1 069 2

Бойцы 27-й бригады НГУ уничтожили вражеский ЗРК Бук на Донецком направлении. ВИДЕО

Бойцами ОЗСП "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен ЗРК БУК М1 (SA-11/17) стоимостью 10 миллионов долларов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 27-й бригады НГУ уничтожили вражеский ЗРК "С-300 В" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2222) дроны (4554) ЗРК (223)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороші Санкції, народу подобається .
Та ще й свинособаки без свинарника залишаться.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:10 Ответить
файний хвеєрверк
показать весь комментарий
05.09.2025 20:15 Ответить
 
 