Бойцы 27-й бригады НГУ уничтожили вражеский ЗРК Бук на Донецком направлении. ВИДЕО
Бойцами ОЗСП "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен ЗРК БУК М1 (SA-11/17) стоимостью 10 миллионов долларов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ще й свинособаки без свинарника залишаться.