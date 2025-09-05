Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород - Чоп, попереду — розбудова євроколії до Львова, - Зеленський. ВIДЕО

У п'ятницю, 5 вересня, в Ужгороді відкрили ділянку євроколії Ужгород – Чоп. Попереду - розбудова євроколії до Львова.

Про це в телеграм повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії. Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп", - розповів президент.

Він зазначив, що попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.

"Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують. Дякую нашим залізничникам, усім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту, спільного з європейськими партнерами", - додав Зеленський.

