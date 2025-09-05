УКР
Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород - Чоп, попереду — розбудова євроколії до Львова, - Зеленський. ВIДЕО

У п'ятницю, 5 вересня, в Ужгороді відкрили ділянку євроколії Ужгород – Чоп. Попереду - розбудова євроколії до Львова.

Про це в телеграм повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії. Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп", - розповів президент.

Він зазначив, що попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.

"Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують. Дякую нашим залізничникам, усім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту, спільного з європейськими партнерами", - додав Зеленський.

У нас із Фіцо була змістовна розмова. Діалог продовжуватимемо, - Зеленський

+2
Як що це для потреб оборони то нехай. Як що заради піару та грошей то ганьба
05.09.2025 20:50 Відповісти
+2
Та ні, без вави б не побудували, а відкриття то таке, хто ще зміг би
05.09.2025 20:55 Відповісти
+1
Уперше.Потужно.
05.09.2025 20:50 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Для піару? Візки по декілька годин міняють у вагонах мабуть теж для піару, хто їздив потягом за кордон, той знає
показати весь коментар
05.09.2025 20:57 Відповісти
А яка різниця де перевзувати потяг Варшава - Київ? На кордоні ,у Чопі чи Львові? Як що це військовий потяг то є доцільність. За разом і развантаження і перевзування
показати весь коментар
05.09.2025 21:02 Відповісти
Ну хз, мабуть є різниця... Як до Львова зроблять, то Лвьвів це вже логістичний хаб, а не прикордоння. Якось так..
показати весь коментар
05.09.2025 21:05 Відповісти
Іспанці якось живуть з цим, справляються з труднощами.
показати весь коментар
05.09.2025 21:05 Відповісти
А хіба в Іспанії колія не 1435 мм ? 🤔
показати весь коментар
05.09.2025 21:13 Відповісти
1668. Напевно найширша в світі.
показати весь коментар
05.09.2025 21:28 Відповісти
Ого, щось упустив я, дякую. Треба подивитися...
показати весь коментар
05.09.2025 21:29 Відповісти
показати весь коментар
Олію ніхто не розлив?
показати весь коментар
05.09.2025 20:57 Відповісти
Новій Прем"єрці ніколи.
показати весь коментар
05.09.2025 20:58 Відповісти
"Велике будівництво" перейшло з асфальту на рейки? Чи це додатково до асфальту?
А яка дальність ураження євроколії? До "оленьї" дістане? Може астраханські локації (порт, виробництво БПЛА, аеродром) знищить? А може "саваслейку" помножить на "нуль"?
Може я чогось не розумію і тут є ті, хто пояснить? Буду вдячний.
показати весь коментар
05.09.2025 21:01 Відповісти
В країні війна, ішак кожного дня здає не кометуючи територію та піариться на елементарному. До того ж заслуга ішака в цьому нульова.
показати весь коментар
05.09.2025 21:03 Відповісти
Шоб колія у закарпатті співпадала зі словаччиною . Дивне спіпадіння,як асфальтування доріг на півдні прямо перед війною.
показати весь коментар
05.09.2025 21:41 Відповісти
 
 