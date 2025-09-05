РУС
Сегодня состоялось открытие участка евроколеи Ужгород - Чоп, впереди - развитие евроколеи до Львова, - Зеленский. ВИДЕО

В пятницу, 5 сентября, в Ужгороде открыли участок евроколеи Ужгород - Чоп. Впереди - развитие евроколеи до Львова.

Об этом в телеграм сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной благодаря новой железнодорожной колеи. Сегодня состоялось открытие участка евроколеи Ужгород - Чоп", - рассказал президент.

Он отметил, что впереди еще много работы - развитие евроколеи до Львова, также продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях.

"Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем проекты, которые объединяют. Спасибо нашим железнодорожникам, всем, кто работал ради этого результата, ради этого проекта, совместного с европейскими партнерами", - добавил Зеленский.

Читайте также: У нас с Фицо был содержательный разговор. Диалог будем продолжать, - Зеленский

железная дорога (1428) Зеленский Владимир (21830) Ужгород (442) Закарпатская область (2673) Ужгородский район (18)
Як що це для потреб оборони то нехай. Як що заради піару та грошей то ганьба
05.09.2025 20:50 Ответить
Та ні, без вави б не побудували, а відкриття то таке, хто ще зміг би
05.09.2025 20:55 Ответить
Для піару? Візки по декілька годин міняють у вагонах мабуть теж для піару, хто їздив потягом за кордон, той знає
05.09.2025 20:57 Ответить
Уперше.Потужно.
05.09.2025 20:50 Ответить
показать весь комментарий
Для піару? Візки по декілька годин міняють у вагонах мабуть теж для піару, хто їздив потягом за кордон, той знає
05.09.2025 20:57 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 21:02 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 21:05 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 21:05 Ответить
А хіба в Іспанії колія не 1435 мм ? 🤔
05.09.2025 21:13 Ответить
1668. Напевно найширша в світі.
05.09.2025 21:28 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 21:29 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 22:08 Ответить
Мабуть так і є..
05.09.2025 22:09 Ответить
Олію ніхто не розлив?
05.09.2025 20:57 Ответить
Новій Прем"єрці ніколи.
05.09.2025 20:58 Ответить
"Велике будівництво" перейшло з асфальту на рейки? Чи це додатково до асфальту?
А яка дальність ураження євроколії? До "оленьї" дістане? Може астраханські локації (порт, виробництво БПЛА, аеродром) знищить? А може "саваслейку" помножить на "нуль"?
Може я чогось не розумію і тут є ті, хто пояснить? Буду вдячний.
05.09.2025 21:01
В країні війна, ішак кожного дня здає не кометуючи територію та піариться на елементарному. До того ж заслуга ішака в цьому нульова.
05.09.2025 21:03 Ответить
Шоб колія у закарпатті співпадала зі словаччиною . Дивне спіпадіння,як асфальтування доріг на півдні прямо перед війною.
05.09.2025 21:41 Ответить
Вава - укрзалізничник
Вава - укрзалізничник
А мали це зробити ще в 2020.
А мали це зробити ще в 2020.
 
 