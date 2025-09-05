Сегодня состоялось открытие участка евроколеи Ужгород - Чоп, впереди - развитие евроколеи до Львова, - Зеленский. ВИДЕО

В пятницу, 5 сентября, в Ужгороде открыли участок евроколеи Ужгород - Чоп. Впереди - развитие евроколеи до Львова.

Об этом в телеграм сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной благодаря новой железнодорожной колеи. Сегодня состоялось открытие участка евроколеи Ужгород - Чоп", - рассказал президент.

Он отметил, что впереди еще много работы - развитие евроколеи до Львова, также продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях.

"Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем проекты, которые объединяют. Спасибо нашим железнодорожникам, всем, кто работал ради этого результата, ради этого проекта, совместного с европейскими партнерами", - добавил Зеленский.

