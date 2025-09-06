УКР
Російські військовослужбовці лупцюють свого товариша: "Тебе х#йово служится?! Ублюдок, бл#дь!". ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, на якому двоє російських військовослужбовців жорстоко б’ють свого товариша по службі. Причиною конфлікту став дзвінок потерпілого на гарячу лінію Міноборони РФ зі скаргою на умови проходження служби.

Нападники завдавали ударів по обличчю та животу, фіксуючи процес на камеру. На відео чути, як один із них запитує: "Будет ли еще повторяться такое?", а побитий відповідає: "Простите, не буду больше так делать", повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські строковики із Кавказу луплять у казармі колегу-росіянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВIДЕО

армія рф (18608) побиття (995) служба (34) знущання (115)
Топ коментарі
+7
06.09.2025 13:07 Відповісти
+6
Дрища впіймали й "герої"..... дикуни й нелюди-дегенерати кацапи.
06.09.2025 13:02 Відповісти
+6
обожнюю коли кацапи один одному харі чистять...
06.09.2025 13:05 Відповісти
Автомат йому не дали?
06.09.2025 13:01 Відповісти
Наївний хлопчак ...
06.09.2025 13:02 Відповісти
Дрища впіймали й "герої"..... дикуни й нелюди-дегенерати кацапи.
06.09.2025 13:02 Відповісти
Це радянська школа якою так пишаються в ссср. Цю школу проходять всі де з людей вибивають мізки, ідентичність і людяність. Ті кого вчора натягували на швабру, і дубасили, сьогодні виміщають злість на молодих і слабших. А чому ви думали рашисти вже стільки років як zомбаки лізуть і подихають в м'ясних штурмах? Тому що на Сосії їм страшніше жити чим здохнути в Україні.
06.09.2025 13:30 Відповісти
обожнюю коли кацапи один одному харі чистять...
06.09.2025 13:05 Відповісти
06.09.2025 13:07 Відповісти
Бйот - значіт любіт )
06.09.2025 13:26 Відповісти
да -да !!!! это такие методы ПОБЕДЫ !!! а как вы хотели ??? сегодня продвинулись в трех направлениях !!! у них не пожеланию воюют ,а по приказам !!! у нас миллионная армия и отступают , почему ??? приказа стоять на смерть нет !!! меня удивляет города с населением 30-40 тысячь и все мужики драпают !!! что нельзя собрать 5 тысячь мужиков и дать отпор врагу ??? за свой дом , свою квартиру , за Украину ???((
06.09.2025 13:31 Відповісти
Пріказа стаять насмєрть нєт. Мля,дядя,ти шо совкових фільмів рро війну передивився?
06.09.2025 13:45 Відповісти
нет , просто надо сохранить солдат которые потом призовут в русскую армию для того чтоб надрать жопу европейцам !!!)))
06.09.2025 13:50 Відповісти
ну ось чого не постріляти кривдників..ну, хоч одного...
06.09.2025 13:38 Відповісти
В нашій армії подібна радянська система, якщо військовий поскаржиться, то його хоч фізично навряд чи поб'ють, але зроблять цапом відбувайлом відправлять на передок. Тому ніхто не наважується відкрито скаржитись. На папері все чудово, стандарти НАТО, а по факту тихо ненавидять цю радянщину та армійський дебілізм
06.09.2025 13:40 Відповісти
Бєй кацапа молотом, будєт кацап золотом.
06.09.2025 13:41 Відповісти
о андрюха боянов с комментов как только попал в норм бригаду со штаба
06.09.2025 13:44 Відповісти
Adrian Boyanov
ты по центру?
06.09.2025 13:46 Відповісти
 
 