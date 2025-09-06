Російські військовослужбовці лупцюють свого товариша: "Тебе х#йово служится?! Ублюдок, бл#дь!". ВIДЕО
В мережі з'явилося відео, на якому двоє російських військовослужбовців жорстоко б’ють свого товариша по службі. Причиною конфлікту став дзвінок потерпілого на гарячу лінію Міноборони РФ зі скаргою на умови проходження служби.
Нападники завдавали ударів по обличчю та животу, фіксуючи процес на камеру. На відео чути, як один із них запитує: "Будет ли еще повторяться такое?", а побитий відповідає: "Простите, не буду больше так делать", повідомляє Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
