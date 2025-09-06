Пожаловался на армию РФ — получил кулаками по лицу и животу. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором двое российских военнослужащих жестоко избивают своего сослуживца. Причиной конфликта стал звонок пострадавшего на горячую линию Минобороны РФ с жалобой на условия прохождения службы.

Нападавшие наносили удары по лицу и животу, фиксируя процесс на камеру. На видео слышно, как один из них спрашивает: "Будет ли еще повторяться такое?", а избитый отвечает: "Простите, не буду больше так делать", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские срочники с Кавказа бьют в казарме коллегу-россиянина: "Сучка! Очкарик! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВИДЕО