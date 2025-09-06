РУС
Пожаловался на армию РФ — получил кулаками по лицу и животу. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором двое российских военнослужащих жестоко избивают своего сослуживца. Причиной конфликта стал звонок пострадавшего на горячую линию Минобороны РФ с жалобой на условия прохождения службы.

Нападавшие наносили удары по лицу и животу, фиксируя процесс на камеру. На видео слышно, как один из них спрашивает: "Будет ли еще повторяться такое?", а избитый отвечает: "Простите, не буду больше так делать", сообщает Цензор.НЕТ.

Российские срочники с Кавказа бьют в казарме коллегу-россиянина: "Сучка! Очкарик! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВИДЕО

обожнюю коли кацапи один одному харі чистять...
06.09.2025 13:05 Ответить
06.09.2025 13:07 Ответить
Дрища впіймали й "герої"..... дикуни й нелюди-дегенерати кацапи.
06.09.2025 13:02 Ответить
Автомат йому не дали?
06.09.2025 13:01 Ответить
Наївний хлопчак ...
06.09.2025 13:02 Ответить
Дрища впіймали й "герої"..... дикуни й нелюди-дегенерати кацапи.
06.09.2025 13:02 Ответить
Це радянська школа якою так пишаються в ссср. Цю школу проходять всі де з людей вибивають мізки, ідентичність і людяність. Ті кого вчора натягували на швабру, і дубасили, сьогодні виміщають злість на молодих і слабших. А чому ви думали рашисти вже стільки років як zомбаки лізуть і подихають в м'ясних штурмах? Тому що на Сосії їм страшніше жити чим здохнути в Україні.
06.09.2025 13:30 Ответить
обожнюю коли кацапи один одному харі чистять...
06.09.2025 13:05 Ответить
06.09.2025 13:07 Ответить
Бйот - значіт любіт )
06.09.2025 13:26 Ответить
да -да !!!! это такие методы ПОБЕДЫ !!! а как вы хотели ??? сегодня продвинулись в трех направлениях !!! у них не пожеланию воюют ,а по приказам !!! у нас миллионная армия и отступают , почему ??? приказа стоять на смерть нет !!! меня удивляет города с населением 30-40 тысячь и все мужики драпают !!! что нельзя собрать 5 тысячь мужиков и дать отпор врагу ??? за свой дом , свою квартиру , за Украину ???((
06.09.2025 13:31 Ответить
Пріказа стаять насмєрть нєт. Мля,дядя,ти шо совкових фільмів рро війну передивився?
06.09.2025 13:45 Ответить
нет , просто надо сохранить солдат которые потом призовут в русскую армию для того чтоб надрать жопу европейцам !!!)))
06.09.2025 13:50 Ответить
ну ось чого не постріляти кривдників..ну, хоч одного...
06.09.2025 13:38 Ответить
В нашій армії подібна радянська система, якщо військовий поскаржиться, то його хоч фізично навряд чи поб'ють, але зроблять цапом відбувайлом відправлять на передок. Тому ніхто не наважується відкрито скаржитись. На папері все чудово, стандарти НАТО, а по факту тихо ненавидять цю радянщину та армійський дебілізм
06.09.2025 13:40 Ответить
Бєй кацапа молотом, будєт кацап золотом.
06.09.2025 13:41 Ответить
о андрюха боянов с комментов как только попал в норм бригаду со штаба
06.09.2025 13:44 Ответить
Adrian Boyanov
ты по центру?
06.09.2025 13:46 Ответить
Дурень кацап пішов на контракт за гроші вбивати людей.
А тут виявилося що його самого будуть вбивати.
Кацапізм головного мозку.
06.09.2025 14:11 Ответить
 
 