Пожаловался на армию РФ — получил кулаками по лицу и животу. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором двое российских военнослужащих жестоко избивают своего сослуживца. Причиной конфликта стал звонок пострадавшего на горячую линию Минобороны РФ с жалобой на условия прохождения службы.
Нападавшие наносили удары по лицу и животу, фиксируя процесс на камеру. На видео слышно, как один из них спрашивает: "Будет ли еще повторяться такое?", а избитый отвечает: "Простите, не буду больше так делать", сообщает Цензор.НЕТ.
ты по центру?
А тут виявилося що його самого будуть вбивати.
Кацапізм головного мозку.