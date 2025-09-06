УКР
Упродовж серпня Сили безпілотних систем провели 11 Deep Strike-операцій по нафтопереробці РФ. ВIДЕО

Впродовж серпня оператори 14-го полку Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими Силами оборони успішно провели 11 deep strike операцій, націлених на нафтопереробну інфраструктуру РФ.

Про це повідомила пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії.

"Це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації та здійснювати швидке маневрування великими силами", - сказано у повідомленні.

Також удари по нафтопереробці ворога призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях.

"Системні удари по найважливіших стратегічних об’єктах країни-агресора триватимуть, доки РФ не припинить свою збройну агресію", - наголосили в Силах безпілотних систем.

Читайте також: Українські дрони знову атакували найбільший НПЗ "Роснєфті" (оновлено)

НПЗ (678) атака (491) Сили безпілотних систем (224)
Хлопці й дівчата, не зупиняйтеся! Це - реально працює! Молодці!
показати весь коментар
06.09.2025 19:53 Відповісти
"11 deep strike операцій,"
Про це https://t.me/usf_army/891 повідомила пресслужба СБС.

Прес-служба СБС якої країни про це повідомила? США чи Англії?
показати весь коментар
06.09.2025 20:08 Відповісти
СБС - Сил безпілотних систем.

Гдк-то еще есть СБС кроме Украины?
показати весь коментар
06.09.2025 20:15 Відповісти
Хорошо, но мало - Мадяр, наливай.
показати весь коментар
06.09.2025 20:13 Відповісти
 
 