В течение августа Силы беспилотных систем провели 11 Deep Strike-операций по нефтепереработке РФ. ВИДЕО

В течение августа операторы 14-го полка Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глубинные поражения вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит горючего по всей территории России.

"Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и осуществлять быстрое маневрирование большими силами", - сказано в сообщении.

Также удары по нефтепереработке врага привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в своих целях.

"Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не остановит вооруженную агрессию", - отметили в Силах беспилотных систем.

