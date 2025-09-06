РУС
В течение августа Силы беспилотных систем провели 11 Deep Strike-операций по нефтепереработке РФ. ВИДЕО

В течение августа операторы 14-го полка Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими Силами обороны успешно провели 11 deep strike операций, нацеленных на нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глубинные поражения вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит горючего по всей территории России.

"Это уже негативно повлияло на возможности противника качественно обеспечивать логистику оккупационных войск, проводить ротации и осуществлять быстрое маневрирование большими силами", - сказано в сообщении.

Также удары по нефтепереработке врага привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в своих целях.

"Системные удары по важнейшим стратегическим объектам страны-агрессора будут продолжаться, пока РФ не остановит вооруженную агрессию", - отметили в Силах беспилотных систем.

Хлопці й дівчата, не зупиняйтеся! Це - реально працює! Молодці!
06.09.2025 19:53 Ответить
"11 deep strike операцій,"
Про це https://t.me/usf_army/891 повідомила пресслужба СБС.

Прес-служба СБС якої країни про це повідомила? США чи Англії?
06.09.2025 20:08 Ответить
СБС - Сил безпілотних систем.

Гдк-то еще есть СБС кроме Украины?
06.09.2025 20:15 Ответить
Хорошо, но мало - Мадяр, наливай.
06.09.2025 20:13 Ответить
Треба сьогодні вчора. А не впродовж минулого місяців. Потрібно бити постійно по їх енергетиці там де вони беруть грош на війну. Чи може в опі сказали досить га? Є така підозра. Бо скинуни при владі їм аби тільки бабло сукі паршиві.
06.09.2025 21:42 Ответить
 
 