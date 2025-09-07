Танкісти 3 ОШБр знищують ворожі позиції на Лиманському напрямку: " Перетворюємо їх на мотлох". ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу Збройних сил України знищують ворожі позиції на Лиманському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео інтенсивних бойових дій оприлюднили танкісти 3-ї роти танкового батальйону, які завдали понад десять влучних пострілів.

В описі до відео йдеться, що знищення окупантів триває попри влучання ворожого дрона-камікадзе в український танк.

"Кількома пострілами з танкових гармат перетворюємо їх на мотлох", - зазначають українські військові.

