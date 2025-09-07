Танкисты 3 ОШБр уничтожают вражеские позиции на Лиманском направлении: "Превращаем их в хлам". ВИДЕО
Бойцы Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины уничтожают вражеские позиции на Лиманском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, видео интенсивных боевых действий обнародовали танкисты 3-й роты танкового батальона, которые нанесли более десяти точных выстрелов.
В описании к видео говорится, что уничтожение оккупантов продолжается несмотря на попадание вражеского дрона-камикадзе в украинский танк.
"Несколькими выстрелами из танковых пушек превращаем их в хлам", - отмечают украинские военные.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
адвокат офіс
показать весь комментарий07.09.2025 10:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль