РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 226 1

Танкисты 3 ОШБр уничтожают вражеские позиции на Лиманском направлении: "Превращаем их в хлам". ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины уничтожают вражеские позиции на Лиманском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, видео интенсивных боевых действий обнародовали танкисты 3-й роты танкового батальона, которые нанесли более десяти точных выстрелов.

В описании к видео говорится, что уничтожение оккупантов продолжается несмотря на попадание вражеского дрона-камикадзе в украинский танк.
"Несколькими выстрелами из танковых пушек превращаем их в хлам", - отмечают украинские военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант с оторванной ногой подорвал себя боевой гранатой. ВИДЕО

Автор: 

танк (2307) уничтожение (7852) fvp-дрон (189) Третий армейский корпус (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке чудове відео!
показать весь комментарий
07.09.2025 10:11 Ответить
 
 