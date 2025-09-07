Танкисты 3 ОШБр уничтожают вражеские позиции на Лиманском направлении: "Превращаем их в хлам". ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины уничтожают вражеские позиции на Лиманском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, видео интенсивных боевых действий обнародовали танкисты 3-й роты танкового батальона, которые нанесли более десяти точных выстрелов.

В описании к видео говорится, что уничтожение оккупантов продолжается несмотря на попадание вражеского дрона-камикадзе в украинский танк.

"Несколькими выстрелами из танковых пушек превращаем их в хлам", - отмечают украинские военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант с оторванной ногой подорвал себя боевой гранатой. ВИДЕО