Українські військові знищили три ворожі гармати: техніку видав гарячий ствол. ВIДЕО
Пілоти батальйону Signum 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують знищувати ворожу техніку - цього разу виявили та ліквідували три російські гармати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, першу гармату було уражено прямим потраплянням безпілотника у ствол, другу - по керуючий частині, що повністю вивело її з ладу. Третя гармата була ретельно замаскована, але її видав перегрітий ствол, який став мішенню для точного удару.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горбунков СС
показати весь коментар07.09.2025 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль