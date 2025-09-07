УКР
Українські військові знищили три ворожі гармати: техніку видав гарячий ствол. ВIДЕО

Пілоти батальйону Signum 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують знищувати ворожу техніку - цього разу виявили та ліквідували три російські гармати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першу гармату було уражено прямим потраплянням безпілотника у ствол, другу - по керуючий частині, що повністю вивело її з ладу. Третя гармата була ретельно замаскована, але її видав перегрітий ствол, який став мішенню для точного удару.

На таких дурнях, як автор орки і вчаться уникати ударів ВСУ.
показати весь коментар
07.09.2025 16:00 Відповісти
 
 