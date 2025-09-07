Украинские военные уничтожили три вражеские пушки: технику выдал горячий ствол. ВИДЕО
Пилоты батальона Signum 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха продолжают уничтожать вражескую технику - на этот раз обнаружили и ликвидировали три российские пушки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первая пушка была поражена прямым попаданием беспилотника в ствол, вторая - по управляющей части, что полностью вывело ее из строя. Третья пушка была тщательно замаскирована, но ее выдал перегретый ствол, который стал мишенью для точного удара.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горбунков СС
показать весь комментарий07.09.2025 16:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль