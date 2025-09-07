РУС
Украинские военные уничтожили три вражеские пушки: технику выдал горячий ствол. ВИДЕО

Пилоты батальона Signum 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха продолжают уничтожать вражескую технику - на этот раз обнаружили и ликвидировали три российские пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первая пушка была поражена прямым попаданием беспилотника в ствол, вторая - по управляющей части, что полностью вывело ее из строя. Третья пушка была тщательно замаскирована, но ее выдал перегретый ствол, который стал мишенью для точного удара.

беспилотник (4204) уничтожение (7852) техника (1800) 53 отдельная механизированная бригада (133)
