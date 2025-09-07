УКР
Росіяни знищили понад 60 тисяч продовольчих наборів для ВПО у Кривому Розі: 4 поранених. ВIДЕО

У Кривому Розі 7 вересня внаслідок високоточних ударів російських дронів та ракет знищено склад із продуктовими наборами для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на третю хвилю видачі - наймасовіший етап, де мали отримати допомогу понад 60 тисяч людей - усі набори були знищені. Попередні хвилі розвезення продуктів вже відбулися.

Внаслідок атак постраждали 33 багатоквартирні будинки, гуртожиток, 17 приватних будинків, підприємство, навчальні заклади, дитячий садок, об’єкти бізнесу, гаражі та автомобілі. Поранено чотирьох осіб - троє в середньому стані та одна людина з легкою травмою. Загиблих немає.

Для ліквідації наслідків задіяні ДСНС та комунальні служби. Розгорнуті два Штаби допомоги людям, де можна отримати будівельні матеріали та подати заяви на матеріальну допомогу.

Кривий Ріг обстріл Дніпропетровська область Криворізький район
+16
Хех. Тепер вже не порахуєш. Нормальна тема.
07.09.2025 14:03 Відповісти
+14
Пилити не перепилити - тема отлічна. А шо ж ви їх ще вчора не роздали? Га Вілкул? Треба на ринку дивитися що там знищено а що ні.
07.09.2025 14:14 Відповісти
+6
Високоточними?
Виродки з країни - лайна цілеспрямовано атакували кінний клуб на Київщині. По території влучило три шахеди. Люди не постраждали, загинули тварини
07.09.2025 14:22 Відповісти
Хех. Тепер вже не порахуєш. Нормальна тема.
07.09.2025 14:03 Відповісти
07.09.2025 15:50 Відповісти
Кацапи сіють хаос та паніку по всій Україні, щоб населення вимагало від влади віддати кацапам те шо хоче ***** тільки щоб більше не бомбили. На жаль я вже інколи чую від людей такі наративи...
07.09.2025 14:07 Відповісти
Це політика террору с самого початку.
Вони ще в 2014 хотіли посвяти паніку, щоб влада сама відмовилась від Кримської області типу "по просьбам Наріда ( трудящєгося)
07.09.2025 14:28 Відповісти
Все вірно. Тільки кримська область перестала існувати вмісті з совком. З 1991-го це Автономна Республіка Крим.
07.09.2025 14:35 Відповісти
Пилити не перепилити - тема отлічна. А шо ж ви їх ще вчора не роздали? Га Вілкул? Треба на ринку дивитися що там знищено а що ні.
07.09.2025 14:14 Відповісти
Високоточними?
Виродки з країни - лайна цілеспрямовано атакували кінний клуб на Київщині. По території влучило три шахеди. Люди не постраждали, загинули тварини
07.09.2025 14:22 Відповісти
07.09.2025 14:34 Відповісти
чому набори були там а не в потребуючих
07.09.2025 15:53 Відповісти
07.09.2025 15:53 Відповісти
Як же вони уже надоїли, ці прилипали ригоАНАЛЬНІ до грошових посад!?!?
Який зеленський, такі й пристосуванці від нього!
07.09.2025 15:57 Відповісти
 
 