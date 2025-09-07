Росіяни знищили понад 60 тисяч продовольчих наборів для ВПО у Кривому Розі: 4 поранених. ВIДЕО

У Кривому Розі 7 вересня внаслідок високоточних ударів російських дронів та ракет знищено склад із продуктовими наборами для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на третю хвилю видачі - наймасовіший етап, де мали отримати допомогу понад 60 тисяч людей - усі набори були знищені. Попередні хвилі розвезення продуктів вже відбулися.

Внаслідок атак постраждали 33 багатоквартирні будинки, гуртожиток, 17 приватних будинків, підприємство, навчальні заклади, дитячий садок, об’єкти бізнесу, гаражі та автомобілі. Поранено чотирьох осіб - троє в середньому стані та одна людина з легкою травмою. Загиблих немає.

Для ліквідації наслідків задіяні ДСНС та комунальні служби. Розгорнуті два Штаби допомоги людям, де можна отримати будівельні матеріали та подати заяви на матеріальну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони атакували Харківщину: поранені цивільні, знищено телевежу