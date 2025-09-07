Россияне уничтожили более 60 тысяч продовольственных наборов для ВПЛ в Кривом Роге: четыре раненых. ВИДЕО

В Кривом Роге 7 сентября в результате высокоточных ударов российских дронов и ракет уничтожен склад с продуктовыми наборами для местных жителей и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на третью волну выдачи - самый массовый этап, где должны были получить помощь более 60 тысяч человек - все наборы были уничтожены. Предыдущие волны развозки продуктов уже состоялись.

В результате атак пострадали 33 многоквартирных дома, общежитие, 17 частных домов, предприятие, учебные заведения, детский сад, объекты бизнеса, гаражи и автомобили. Ранены четыре человека - трое в среднем состоянии и один человек с легкой травмой. Погибших нет.

Для ликвидации последствий задействованы ГСЧС и коммунальные службы. Развернуты два Штаба помощи людям, где можно получить строительные материалы и подать заявления на материальную помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали Харьковскую область: ранены гражданские, уничтожена телебашня