РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9284 посетителя онлайн
Новости Видео Обстрелы Днепропетровщины
2 175 13

Россияне уничтожили более 60 тысяч продовольственных наборов для ВПЛ в Кривом Роге: четыре раненых. ВИДЕО

В Кривом Роге 7 сентября в результате высокоточных ударов российских дронов и ракет уничтожен склад с продуктовыми наборами для местных жителей и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на третью волну выдачи - самый массовый этап, где должны были получить помощь более 60 тысяч человек - все наборы были уничтожены. Предыдущие волны развозки продуктов уже состоялись.

В результате атак пострадали 33 многоквартирных дома, общежитие, 17 частных домов, предприятие, учебные заведения, детский сад, объекты бизнеса, гаражи и автомобили. Ранены четыре человека - трое в среднем состоянии и один человек с легкой травмой. Погибших нет.

Для ликвидации последствий задействованы ГСЧС и коммунальные службы. Развернуты два Штаба помощи людям, где можно получить строительные материалы и подать заявления на материальную помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали Харьковскую область: ранены гражданские, уничтожена телебашня

Автор: 

Кривой Рог (1436) обстрел (29379) Днепропетровская область (4427) Криворожский район (184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Хех. Тепер вже не порахуєш. Нормальна тема.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:03 Ответить
+15
Пилити не перепилити - тема отлічна. А шо ж ви їх ще вчора не роздали? Га Вілкул? Треба на ринку дивитися що там знищено а що ні.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:14 Ответить
+7
Високоточними?
Виродки з країни - лайна цілеспрямовано атакували кінний клуб на Київщині. По території влучило три шахеди. Люди не постраждали, загинули тварини
показать весь комментарий
07.09.2025 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хех. Тепер вже не порахуєш. Нормальна тема.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:03 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 15:50 Ответить
Кацапи сіють хаос та паніку по всій Україні, щоб населення вимагало від влади віддати кацапам те шо хоче ***** тільки щоб більше не бомбили. На жаль я вже інколи чую від людей такі наративи...
показать весь комментарий
07.09.2025 14:07 Ответить
Це політика террору с самого початку.
Вони ще в 2014 хотіли посвяти паніку, щоб влада сама відмовилась від Кримської області типу "по просьбам Наріда ( трудящєгося)
показать весь комментарий
07.09.2025 14:28 Ответить
Все вірно. Тільки кримська область перестала існувати вмісті з совком. З 1991-го це Автономна Республіка Крим.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:35 Ответить
Пилити не перепилити - тема отлічна. А шо ж ви їх ще вчора не роздали? Га Вілкул? Треба на ринку дивитися що там знищено а що ні.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:14 Ответить
Високоточними?
Виродки з країни - лайна цілеспрямовано атакували кінний клуб на Київщині. По території влучило три шахеди. Люди не постраждали, загинули тварини
показать весь комментарий
07.09.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 14:34 Ответить
чому набори були там а не в потребуючих
показать весь комментарий
07.09.2025 15:53 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 15:53 Ответить
Як же вони уже надоїли, ці прилипали ригоАНАЛЬНІ до грошових посад!?!?
Який зеленський, такі й пристосуванці від нього!
показать весь комментарий
07.09.2025 15:57 Ответить
Раніше було "міші з'їли..."
Зараз - "... росіяни знищили продуктові продовольчі набори для ВПО..."
... ... ...
показать весь комментарий
07.09.2025 16:26 Ответить
во екскаваторник заливає
показать весь комментарий
07.09.2025 17:26 Ответить
 
 