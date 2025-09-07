УКР
Видав себе за російського військового і ліквідував двох окупантів - ОШП "Скеля". ВIДЕО

Неймовірна історія неймовірної людини. "ЮЮ" – це той самий боєць 425-го ОШП "Скеля", який знищив двох окупантів під Новоторецьким на Донеччині, видаючи себе за російського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов Плюс", військовий ексклюзивно розповів про свій бойовий шлях: службу в морській піхоті, у лавах ТрО, поранення під Часовим Яром, а також поділився, як, зберігаючи холоднокровність, підпустив двох російських солдатів на відстань пострілу впритул.    

Також дивіться: Автомобіль, квадроцикл, шахед, старлінк та іншу техніку рознесли дронщики ОШП "Скеля". ВIДЕО

знищення (8169) Донецька область (9508) Бутусов Юрій (3645) бій (202) Покровський район (980) Новоторецьке (5) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (10) Бутусов Плюс (33)
а, що скаже лєвацька *****? трансперенсі? юлєчка навальна? і оті уйобкі.....
та, будь які уйобкі?
показати весь коментар
07.09.2025 14:32 Відповісти
Військова сміливість та кмітливість. Але обличчя бійця не варто було світити. Тепер ворог полюватиме
показати весь коментар
07.09.2025 14:41 Відповісти
Українці, всупереч «самітам міру-мір» зеленського з Оманським ларьочником, знищують окупантів не на словах про фламінго, а на ділі!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
показати весь коментар
07.09.2025 14:48 Відповісти
 
 