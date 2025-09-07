Видав себе за російського військового і ліквідував двох окупантів - ОШП "Скеля". ВIДЕО

Неймовірна історія неймовірної людини. "ЮЮ" – це той самий боєць 425-го ОШП "Скеля", який знищив двох окупантів під Новоторецьким на Донеччині, видаючи себе за російського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов Плюс", військовий ексклюзивно розповів про свій бойовий шлях: службу в морській піхоті, у лавах ТрО, поранення під Часовим Яром, а також поділився, як, зберігаючи холоднокровність, підпустив двох російських солдатів на відстань пострілу впритул.

