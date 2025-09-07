РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9284 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
3 391 4

Выдал себя за российского военного и ликвидировал двух оккупантов - ОШП "Скала". ВИДЕО

Невероятная история невероятного человека. "ЮЮ" - это тот самый боец 425-го ОШП "Скала", который уничтожил двух оккупантов под Новоторецким в Донецкой области, выдавая себя за российского военного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов Плюс", военный эксклюзивно рассказал о своем боевом пути: службе в морской пехоте, в рядах ТрО, ранении под Часовым Яром, а также поделился, как, сохраняя хладнокровие, подпустил двух российских солдат на расстояние выстрела в упор.

Смотрите также: Воин ОШП "Скала" выдал себя за военного РФ и смог в упор ликвидировать двух оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7852) Донецкая область (10685) Бутусов Юрий (4413) бой (203) Покровский район (965) Новоторецкое (5) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (10) Бутусов Плюс (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а, що скаже лєвацька *****? трансперенсі? юлєчка навальна? і оті уйобкі.....
та, будь які уйобкі?
показать весь комментарий
07.09.2025 14:32 Ответить
Військова сміливість та кмітливість. Але обличчя бійця не варто було світити. Тепер ворог полюватиме
показать весь комментарий
07.09.2025 14:41 Ответить
Українці, всупереч «самітам міру-мір» зеленського з Оманським ларьочником, знищують окупантів не на словах про фламінго, а на ділі!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
07.09.2025 14:48 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:27 Ответить
 
 