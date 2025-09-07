Выдал себя за российского военного и ликвидировал двух оккупантов - ОШП "Скала". ВИДЕО

Невероятная история невероятного человека. "ЮЮ" - это тот самый боец 425-го ОШП "Скала", который уничтожил двух оккупантов под Новоторецким в Донецкой области, выдавая себя за российского военного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов Плюс", военный эксклюзивно рассказал о своем боевом пути: службе в морской пехоте, в рядах ТрО, ранении под Часовым Яром, а также поделился, как, сохраняя хладнокровие, подпустил двух российских солдат на расстояние выстрела в упор.

