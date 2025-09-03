РУС
Воин ОШП "Скала" выдал себя за военного РФ и смог в упор ликвидировать двух оккупантов. ВИДЕО

Воин 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировал двух российских оккупантов, обманув их.

Видео обнародовала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее с бойцом была потеряна связь. Однако оказалось, что защитник, увидев оккупантов, выдал себя за военного РФ.

Они ему поверили. Воин выбрал момент, когда двойка оккупантов оказалась рядом, и сделал несколько точных выстрелов, ликвидировав врагов. 

Также смотрите: Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту ниже пояса: захватчик разлетелся на части. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (4024) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (9)
+44
03.09.2025 13:38 Ответить
03.09.2025 13:38 Ответить
+38
Який сміливець!
03.09.2025 13:36 Ответить
03.09.2025 13:36 Ответить
+35
как полезно свободно владеть языком оккупанта.
03.09.2025 13:40 Ответить
03.09.2025 13:40 Ответить
Який сміливець!
03.09.2025 13:36 Ответить
03.09.2025 13:36 Ответить
коли ззаду наздоганяють двоє росіян, то не залишається ніого іншого. як сміливо дослати патрон у патронник і зняти із запобіжника. Ну, ще як варіант можно було здатись у полон з непердбачуваним і швидким результатом.
03.09.2025 14:44 Ответить
03.09.2025 14:44 Ответить
03.09.2025 15:17 Ответить
03.09.2025 15:17 Ответить
Який мисливець 😁
03.09.2025 14:56 Ответить
03.09.2025 14:56 Ответить
Ібо *****
03.09.2025 13:36 Ответить
03.09.2025 13:36 Ответить
Кацапи проходили вікову селекцію і тому створені щоб бути обдуреними
03.09.2025 13:36 Ответить
03.09.2025 13:36 Ответить
Красава!
03.09.2025 13:37 Ответить
03.09.2025 13:37 Ответить
03.09.2025 13:38 Ответить
03.09.2025 13:38 Ответить
Як кацапи кажуть:" праявіл ваєнную хітрасть і смікалку"
03.09.2025 13:39 Ответить
03.09.2025 13:39 Ответить
03.09.2025 13:39 Ответить
03.09.2025 13:39 Ответить
Що за треш? а те що він у формі пікселя був, то кацапи не помітили?
03.09.2025 13:40 Ответить
03.09.2025 13:40 Ответить
кацапи самі часто ходять в пікселі (вкраденому, знятому), всі визнають що це найкраща форма для будь-якої погоди
03.09.2025 13:46 Ответить
03.09.2025 13:46 Ответить
І я не помітив. А ви де помітили? А може то "мультикам"?
03.09.2025 13:48 Ответить
03.09.2025 13:48 Ответить
Он в мультикаме.
03.09.2025 14:29 Ответить
03.09.2025 14:29 Ответить
как полезно свободно владеть языком оккупанта.
03.09.2025 13:40 Ответить
03.09.2025 13:40 Ответить
это очень сложно ,но они знают что люди с донбасса не очень говорят по русски ,так что может и проконать !!!))) у меня воронежский акцент , сойду за ,,своего,, !!! )))
03.09.2025 13:45 Ответить
03.09.2025 13:45 Ответить
для меня - не сложно. Даёт знать тридцатилетняя русификация, начиная с начальной школы, и непрерывная шестидесятилетняя практика. Поэтому имитировать московский акцент нет никаких проблем (некоторое время там жил).
И да, кстати - до школы рос на Донбасе, и там говорил только на украинском, как и всё коренное население.
03.09.2025 13:57 Ответить
03.09.2025 13:57 Ответить
Я до 7 го класса на Донбассе учился в украинской школе. А потом, да, пришла русификация. 1970-е.
03.09.2025 14:56 Ответить
03.09.2025 14:56 Ответить
ну я до початкової школи жив у Краматоровці, а потім мене привезли до Києва, і там я у вісім років вже пішов у другий клас російської (тобто русской) школи.
І да, у шкільних бібліотеках Краматорська маже вся література на той час вже була російською.
03.09.2025 15:06 Ответить
03.09.2025 15:06 Ответить
Як і в шкільній бібліотеці української школи в Луцьку.
03.09.2025 15:18 Ответить
03.09.2025 15:18 Ответить
у 60-ті роки???
03.09.2025 15:22 Ответить
03.09.2025 15:22 Ответить
Да 🤣
03.09.2025 14:57 Ответить
03.09.2025 14:57 Ответить
Дякуємо що попередили про якість вашого коментаря.
03.09.2025 13:49 Ответить
03.09.2025 13:49 Ответить
Жаліються кобзону як легко купилися
03.09.2025 13:42 Ответить
03.09.2025 13:42 Ответить
надо было смотреть фильмы про ,,немцев,, !!! моя фишка т.к. акцент у меня воронежский ( жил там ) главное чтоб свои не ******* !!!)))
03.09.2025 13:43 Ответить
03.09.2025 13:43 Ответить
Аплодую стоячи герою! Браво! 👏
03.09.2025 13:44 Ответить
03.09.2025 13:44 Ответить
Кому ещё не понятно, зачем разговаривать на русском языке?
03.09.2025 13:46 Ответить
03.09.2025 13:46 Ответить
З кацапами можете розмовляти хоч мовою орангутанів ,а для українців є українська і взагалі ,чи настане той момент коли україномовні українці перестануть переходити на кацапську коли з ними язиканить кацапоязичний українець?
03.09.2025 15:47 Ответить
03.09.2025 15:47 Ответить
👍
03.09.2025 13:49 Ответить
03.09.2025 13:49 Ответить
Сказав: "Рєбята, чё атстаёте? Давай вперёд, а то хахлы налетят!"
А далі - справа техніки...
03.09.2025 13:54 Ответить
03.09.2025 13:54 Ответить
красавчик!
03.09.2025 13:56 Ответить
03.09.2025 13:56 Ответить
Ну, і що? Добре, що дрон відзняв - доказ є... А чого не забрав зброю, **********, аптечки, документи? Перші три речі, у нас "лишні"? А документи для штабу - для обліку, і для поповнення розвідувальної інформації...
03.09.2025 13:57 Ответить
03.09.2025 13:57 Ответить
Підарські дрони теж висять, часу немає
03.09.2025 14:04 Ответить
03.09.2025 14:04 Ответить
Може ще треба було перевірити їм пульс?
В такій ситуації треба швидко залишити місце події, щоб кацапи не забаранили дроном, а не шарити по кишеням!
Ви кацапські аптечки бачили?
Хіба, що забрати джгут Есмарха ?
03.09.2025 14:04 Ответить
03.09.2025 14:04 Ответить
кружку Есмарха
03.09.2025 14:08 Ответить
03.09.2025 14:08 Ответить
банківські картки лисиці до штабу пізніше передадуть, а інших документів у них нема.
03.09.2025 14:09 Ответить
03.09.2025 14:09 Ответить
Так що - все-таки, добилися виконання вимог листа ДСП, підписаного 1 березня 2022 року, Шойгу? Про вилучення у особового складу документів, які посвідчують особу?
03.09.2025 14:13 Ответить
03.09.2025 14:13 Ответить
у кацапів на ЛБС документів нема, щоб не полегшувати їм шлях до СОЧ.
03.09.2025 14:17 Ответить
03.09.2025 14:17 Ответить
По ходу слышал как вдалеке жужит дрон. А на нем не написано чей он. Так что все правильно сделал что свалил.
03.09.2025 14:31 Ответить
03.09.2025 14:31 Ответить
Так я ж погодився з доводами опонента!
03.09.2025 14:42 Ответить
03.09.2025 14:42 Ответить
То ти мабуть у шутери перегрався. У +30, у броніку, обшукати два тіла, на перехресті, на відкритій місцевості, після пострілів - ну спробуй сам таку пригоду. А зброю - що зброю? На себе і тягнути, як віслючок? Людина на території де шаряться кацапи не приховуючись - йому ще додому пішкувати, які нахєр "зброю, **********, аптечки, документи"?
03.09.2025 14:55 Ответить
03.09.2025 14:55 Ответить
Коли я подібним, вперше зацікавився - про "шутери" ми і не чули... Як і про ПК, з "мобільними"... І з 2016-го, сиджу на дивані, з протезованою ногою...
03.09.2025 15:57 Ответить
03.09.2025 15:57 Ответить
якби ти там був, звісно пособирав би ти все що там валяється, та дав нагоду вражим дронам тебе розп'яти за цей час, бо премія Дарвіна по тебе плаче ...
03.09.2025 15:27 Ответить
03.09.2025 15:27 Ответить
Ти, "нульовко" дешева, читать усе умієш - чи тільки те, до чого "доколупаться" можна? Я ж, погодився з доводами опонентів!... Просто, в мої часи, діяв інший алгоритм дій, в подібних випадках - бо не було ударних дронів...
03.09.2025 15:50 Ответить
03.09.2025 15:50 Ответить
Ну, доводи заперечень не викликають - виходячи з ******** обстановки... В мої часи ударні дрони не літали...
03.09.2025 14:08 Ответить
03.09.2025 14:08 Ответить
Козак що тут скажеш. Тільки публікувати таке зайве зараз.
03.09.2025 14:13 Ответить
03.09.2025 14:13 Ответить
згоден на 100% доповісти своїм як можна дурити і рятуватись може комусь знадобиться, а так доповіли кацапам як нельзя нікому довіряти і зараз якщо хтось спробуе то вже не проканае, Ітог - невчасний піарний піздёж це великий подарунок ворогу і самостріл в себе.
03.09.2025 15:38 Ответить
03.09.2025 15:38 Ответить
Теж, побачивши, подумав, що пацаки від такого відео ще більше біситися будуть, і розстрілюватимуть ще більше цивільних українців.
З іншого боку - хлопець виявив холоднокровність, адже пацаки йшли за ним, і кожної миті могли вистрілити йому у спину до з'ясування стосунків і нібито взаємної ідентифікації, а незалежно від оприлюднення відео Мордор все одно розстрілює полонених і цивільних.
03.09.2025 14:36 Ответить
03.09.2025 14:36 Ответить
А казали що російська у житті не знадобиться...
03.09.2025 14:51 Ответить
03.09.2025 14:51 Ответить
Русская речь ему даже жизнь спасла в этом случае…
Заговорил бы Українською мовою - пристрелили бы , либо плен и пытки …
03.09.2025 16:32 Ответить
03.09.2025 16:32 Ответить
Браво
якби так всі росмову використовували,
а не просто ляпали нею усюди в Україні
без ніякого глузду.
03.09.2025 15:02 Ответить
03.09.2025 15:02 Ответить
- " Короче - на развилке расходимся - я вправо , а вам "вниз" ... "
( железные нервы у хлопца - мог дернуться в сторону и тогда все ... )
03.09.2025 15:07 Ответить
03.09.2025 15:07 Ответить
Вже траплялись подібні їсторії.
03.09.2025 15:25 Ответить
03.09.2025 15:25 Ответить
Молодець
03.09.2025 15:12 Ответить
03.09.2025 15:12 Ответить
Он им спел варшавянку и оні как діді подхватілі.
03.09.2025 15:30 Ответить
03.09.2025 15:30 Ответить
А, кажуть, що один в полі не воїн. Дуже міжній і сміливий наш воїн!
03.09.2025 15:36 Ответить
03.09.2025 15:36 Ответить
Витримка неймовірна - адже йшов по переду і міг отримати кулю в будь який момент. Треба забирати в морськи коти.
03.09.2025 16:04 Ответить
03.09.2025 16:04 Ответить
ця Людина дійсно заслужила Героя .
Нагородити , але ні в якому разі не знімати відосіки і не ідентифіковувати Бійця
03.09.2025 16:46 Ответить
03.09.2025 16:46 Ответить
 
 