Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту ниже пояса: захватчик разлетелся на части. ВИДЕО

Ударный дрон 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины "Птахи Мадяра" совершил прицельную атаку на российского военнослужащего, который находился на открытой местности - удар пришелся ниже пояса оккупанта, сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря точной работе операторов, цель была успешно поражена, а оккупант разлетелся на несколько частей. Видео момента поражения обнародовано в соцсетях.

ликвидация (4020) атака (503) fvp-дрон (180) 414 Птахи Мадяра (49)
І це була гарна угода з рашистом.
02.09.2025 21:14
Чим тепер йому думати?
02.09.2025 21:12
Остались от козлика рожки да ножки. (Дитяча пісенька).
02.09.2025 21:14
Чим тепер йому думати?
02.09.2025 21:12
І це була гарна угода з рашистом.
02.09.2025 21:14
Двіжуха..... от би ***** на такій "двіжухє" побачити.
02.09.2025 23:43
Остались от козлика рожки да ножки. (Дитяча пісенька).
02.09.2025 21:14
Людоїд-розкладний.
Добре що мав час подумати-"кАкОВА хЄра подписал контракт?"
02.09.2025 21:15
Молодец, успел таки скрепы почесать.
02.09.2025 21:18
Атарвалі Ваньке встаньку )
02.09.2025 21:21
Йшов до варвари з гостінцями а потрапив на голубий вогник до кабздона.
02.09.2025 21:23
це русофобія?
02.09.2025 21:23
от тепер "жизнь удалась"
ублюдки тупі.
02.09.2025 21:29
у кацапів усе через дупу
у т.ч. вхід на концерт кабздона
02.09.2025 21:29
https://youtu.be/_1IC7EaB94U?t=3 Душили, душили....
02.09.2025 21:34
Кацапів вже давно пора внести до книги рекордів Гіннеса за кількістю отриманих премій Дарвіна.
02.09.2025 21:38
Гарна робота! 👍
02.09.2025 21:38
Що за папірці розлітаються ? Ніс туалетний папір на усю роту ?
02.09.2025 21:42
свинособака нічого не зрозуміла,та вже і не треба..
02.09.2025 22:30
"Порвало пукан" в дії.
02.09.2025 22:43
не спішив, явно знав, шо на концерт встигає і кобзон без нього не почне ))
02.09.2025 23:31
треба більше, більше і ще більше, в рази більше.........
02.09.2025 23:50
 
 