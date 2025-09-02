Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту ниже пояса: захватчик разлетелся на части. ВИДЕО
Ударный дрон 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины "Птахи Мадяра" совершил прицельную атаку на российского военнослужащего, который находился на открытой местности - удар пришелся ниже пояса оккупанта, сообщает Цензор.НЕТ.
Благодаря точной работе операторов, цель была успешно поражена, а оккупант разлетелся на несколько частей. Видео момента поражения обнародовано в соцсетях.
Добре що мав час подумати-"кАкОВА хЄра подписал контракт?"
ублюдки тупі.
у т.ч. вхід на концерт кабздона