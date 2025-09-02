УКР
Дрон "Птахів Мадяра" поцілив окупантові нижче пояса: загарбник розлетівся на частини. ВIДЕО

Ударний дрон 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Збройних сил України "Птахи Мадяра" здійснив прицільну атаку на російського військовослужбовця, який перебував на відкритій місцевості - удар прийшовся нижче пояса окупанта, повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки точній роботі операторів, ціль була успішно уражена, а окупант розлетівся на кілька частин. Відео моменту ураження оприлюднено у соцмережах. 

Топ коментарі
І це була гарна угода з рашистом.
02.09.2025 21:14
Чим тепер йому думати?
02.09.2025 21:12
Остались от козлика рожки да ножки. (Дитяча пісенька).
02.09.2025 21:14
Чим тепер йому думати?
02.09.2025 21:12
І це була гарна угода з рашистом.
02.09.2025 21:14
Остались от козлика рожки да ножки. (Дитяча пісенька).
02.09.2025 21:14
Людоїд-розкладний.
Добре що мав час подумати-"кАкОВА хЄра подписал контракт?"
02.09.2025 21:15
Молодец, успел таки скрепы почесать.
02.09.2025 21:18
Атарвалі Ваньке встаньку )
02.09.2025 21:21
Йшов до варвари з гостінцями а потрапив на голубий вогник до кабздона.
02.09.2025 21:23
це русофобія?
02.09.2025 21:23
от тепер "жизнь удалась"
ублюдки тупі.
02.09.2025 21:29
у кацапів усе через дупу
у т.ч. вхід на концерт кабздона
02.09.2025 21:29
https://youtu.be/_1IC7EaB94U?t=3 Душили, душили....
02.09.2025 21:34
Кацапів вже давно пора внести до книги рекордів Гіннеса за кількістю отриманих премій Дарвіна.
02.09.2025 21:38
Гарна робота! 👍
02.09.2025 21:38
Що за папірці розлітаються ? Ніс туалетний папір на усю роту ?
02.09.2025 21:42
свинособака нічого не зрозуміла,та вже і не треба..
02.09.2025 22:30
"Порвало пукан" в дії.
