Дрон "Птахів Мадяра" поцілив окупантові нижче пояса: загарбник розлетівся на частини. ВIДЕО
Ударний дрон 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Збройних сил України "Птахи Мадяра" здійснив прицільну атаку на російського військовослужбовця, який перебував на відкритій місцевості - удар прийшовся нижче пояса окупанта, повідомляє Цензор.НЕТ.
Завдяки точній роботі операторів, ціль була успішно уражена, а окупант розлетівся на кілька частин. Відео моменту ураження оприлюднено у соцмережах.
Топ коментарі
+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.09.2025 21:14 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.09.2025 21:12 Відповісти Посилання
+4 Bykov Ihor
показати весь коментар02.09.2025 21:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Добре що мав час подумати-"кАкОВА хЄра подписал контракт?"
ублюдки тупі.
у т.ч. вхід на концерт кабздона