Дрон "Птахів Мадяра" поцілив окупантові нижче пояса: загарбник розлетівся на частини. ВIДЕО

Ударний дрон 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Збройних сил України "Птахи Мадяра" здійснив прицільну атаку на російського військовослужбовця, який перебував на відкритій місцевості - удар прийшовся нижче пояса окупанта, повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки точній роботі операторів, ціль була успішно уражена, а окупант розлетівся на кілька частин. Відео моменту ураження оприлюднено у соцмережах.

