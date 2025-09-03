Воїн ОШП "Скеля" видав себе за військового РФ та зміг впритул ліквідувати двох окупантів. ВIДЕО
Воїн 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідував двох російських окупантів, обманувши їх.
Відео оприлюднила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше із бійцем було втрачено зв'язок. Проте виявилося, що захисник, побачивши окупантів, видав себе за військового РФ.
Вони йому повірили. Воїн обрав момент, коли двійка окупантів опинилася поряд, та зробив кілька влучних пострілів, ліквідувавши ворогів.
И да, кстати - до школы рос на Донбасе, и там говорил только на украинском, как и всё коренное население.
І да, у шкільних бібліотеках Краматорська маже вся література на той час вже була російською.
А далі - справа техніки...
В такій ситуації треба швидко залишити місце події, щоб кацапи не забаранили дроном, а не шарити по кишеням!
Ви кацапські аптечки бачили?
Хіба, що забрати джгут Есмарха ?
З іншого боку - хлопець виявив холоднокровність, адже пацаки йшли за ним, і кожної миті могли вистрілити йому у спину до з'ясування стосунків і нібито взаємної ідентифікації, а незалежно від оприлюднення відео Мордор все одно розстрілює полонених і цивільних.
якби так всі росмову використовували,
а не просто ляпали нею усюди в Україні
без ніякого глузду.
( железные нервы у хлопца - мог дернуться в сторону и тогда все ... )