Воїн ОШП "Скеля" видав себе за військового РФ та зміг впритул ліквідувати двох окупантів. ВIДЕО

Воїн 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідував двох російських окупантів, обманувши їх.

Відео оприлюднила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше із бійцем було втрачено зв'язок. Проте виявилося, що захисник, побачивши окупантів, видав себе за військового РФ.

Вони йому повірили. Воїн обрав момент, коли двійка окупантів опинилася поряд, та зробив кілька влучних пострілів, ліквідувавши ворогів.

Який сміливець!
как полезно свободно владеть языком оккупанта.
Який сміливець!
коли ззаду наздоганяють двоє росіян, то не залишається ніого іншого. як сміливо дослати патрон у патронник і зняти із запобіжника. Ну, ще як варіант можно було здатись у полон з непердбачуваним і швидким результатом.
Який мисливець 😁
Ібо *****
Кацапи проходили вікову селекцію і тому створені щоб бути обдуреними
Красава!
Як кацапи кажуть:" праявіл ваєнную хітрасть і смікалку"
Що за треш? а те що він у формі пікселя був, то кацапи не помітили?
кацапи самі часто ходять в пікселі (вкраденому, знятому), всі визнають що це найкраща форма для будь-якої погоди
І я не помітив. А ви де помітили? А може то "мультикам"?
Он в мультикаме.
как полезно свободно владеть языком оккупанта.
это очень сложно ,но они знают что люди с донбасса не очень говорят по русски ,так что может и проконать !!!))) у меня воронежский акцент , сойду за ,,своего,, !!! )))
для меня - не сложно. Даёт знать тридцатилетняя русификация, начиная с начальной школы, и непрерывная шестидесятилетняя практика. Поэтому имитировать московский акцент нет никаких проблем (некоторое время там жил).
И да, кстати - до школы рос на Донбасе, и там говорил только на украинском, как и всё коренное население.
Я до 7 го класса на Донбассе учился в украинской школе. А потом, да, пришла русификация. 1970-е.
ну я до початкової школи жив у Краматоровці, а потім мене привезли до Києва, і там я у вісім років вже пішов у другий клас російської (тобто русской) школи.
І да, у шкільних бібліотеках Краматорська маже вся література на той час вже була російською.
Як і в шкільній бібліотеці української школи в Луцьку.
у 60-ті роки???
Да 🤣
Дякуємо що попередили про якість вашого коментаря.
Жаліються кобзону як легко купилися
надо было смотреть фильмы про ,,немцев,, !!! моя фишка т.к. акцент у меня воронежский ( жил там ) главное чтоб свои не ******* !!!)))
Аплодую стоячи герою! Браво! 👏
Кому ещё не понятно, зачем разговаривать на русском языке?
З кацапами можете розмовляти хоч мовою орангутанів ,а для українців є українська і взагалі ,чи настане той момент коли україномовні українці перестануть переходити на кацапську коли з ними язиканить кацапоязичний українець?
👍
Сказав: "Рєбята, чё атстаёте? Давай вперёд, а то хахлы налетят!"
А далі - справа техніки...
красавчик!
Ну, і що? Добре, що дрон відзняв - доказ є... А чого не забрав зброю, **********, аптечки, документи? Перші три речі, у нас "лишні"? А документи для штабу - для обліку, і для поповнення розвідувальної інформації...
Підарські дрони теж висять, часу немає
Може ще треба було перевірити їм пульс?
В такій ситуації треба швидко залишити місце події, щоб кацапи не забаранили дроном, а не шарити по кишеням!
Ви кацапські аптечки бачили?
Хіба, що забрати джгут Есмарха ?
кружку Есмарха
банківські картки лисиці до штабу пізніше передадуть, а інших документів у них нема.
Так що - все-таки, добилися виконання вимог листа ДСП, підписаного 1 березня 2022 року, Шойгу? Про вилучення у особового складу документів, які посвідчують особу?
у кацапів на ЛБС документів нема, щоб не полегшувати їм шлях до СОЧ.
По ходу слышал как вдалеке жужит дрон. А на нем не написано чей он. Так что все правильно сделал что свалил.
Так я ж погодився з доводами опонента!
То ти мабуть у шутери перегрався. У +30, у броніку, обшукати два тіла, на перехресті, на відкритій місцевості, після пострілів - ну спробуй сам таку пригоду. А зброю - що зброю? На себе і тягнути, як віслючок? Людина на території де шаряться кацапи не приховуючись - йому ще додому пішкувати, які нахєр "зброю, **********, аптечки, документи"?
якби ти там був, звісно пособирав би ти все що там валяється, та дав нагоду вражим дронам тебе розп'яти за цей час, бо премія Дарвіна по тебе плаче ...
Ти, "нульовко" дешева, читать усе умієш - чи тільки те, до чого "доколупаться" можна? Я ж, погодився з доводами опонентів!... Просто, в мої часи, діяв інший алгоритм дій, в подібних випадках - бо не було ударних дронів...
Ну, доводи заперечень не викликають - виходячи з ******** обстановки... В мої часи ударні дрони не літали...
Козак що тут скажеш. Тільки публікувати таке зайве зараз.
згоден на 100% доповісти своїм як можна дурити і рятуватись може комусь знадобиться, а так доповіли кацапам як нельзя нікому довіряти і зараз якщо хтось спробуе то вже не проканае, Ітог - невчасний піарний піздёж це великий подарунок ворогу і самостріл в себе.
Теж, побачивши, подумав, що пацаки від такого відео ще більше біситися будуть, і розстрілюватимуть ще більше цивільних українців.
З іншого боку - хлопець виявив холоднокровність, адже пацаки йшли за ним, і кожної миті могли вистрілити йому у спину до з'ясування стосунків і нібито взаємної ідентифікації, а незалежно від оприлюднення відео Мордор все одно розстрілює полонених і цивільних.
А казали що російська у житті не знадобиться...
Браво
якби так всі росмову використовували,
а не просто ляпали нею усюди в Україні
без ніякого глузду.
- " Короче - на развилке расходимся - я вправо , а вам "вниз" ... "
( железные нервы у хлопца - мог дернуться в сторону и тогда все ... )
Вже траплялись подібні їсторії.
Молодець
Он им спел варшавянку и оні как діді подхватілі.
А, кажуть, що один в полі не воїн. Дуже міжній і сміливий наш воїн!
