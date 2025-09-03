Воїн ОШП "Скеля" видав себе за військового РФ та зміг впритул ліквідувати двох окупантів. ВIДЕО

Воїн 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідував двох російських окупантів, обманувши їх.

Відео оприлюднила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше із бійцем було втрачено зв'язок. Проте виявилося, що захисник, побачивши окупантів, видав себе за військового РФ.

Вони йому повірили. Воїн обрав момент, коли двійка окупантів опинилася поряд, та зробив кілька влучних пострілів, ліквідувавши ворогів.

