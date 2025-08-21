УКР
Автомобіль, квадроцикл, шахед, старлінк та іншу техніку рознесли дронщики ОШП "Скеля". ВIДЕО

УАЗ "буханку", легковий автомобіль та квадроцикл з причепом, мотоцикл, ворожий безпілотник "Орлан-10", російський "шахед", антену радіозв'язку, старлінк і ворожу зброю знищили захисники із 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи операторів українських дронів-камікадзе виклали у телеграм-каналі полку.

Українські захисники наразі боронять кордон Дніпропетровської та Донецької областей. 

Військові зазначають, що завдяки їхнім дронам і майстерній роботі операторів ворог залишився без техніки, зв’язку й шансів сховатися.

дуже гарно...
