Без техники, связи и шансов скрыться остались оккупанты благодаря работе дронщиков ОШП "Скала".. ВИДЕО

УАЗ "буханку", легковой автомобиль и квадроцикл с прицепом, мотоцикл, вражеский беспилотник "Орлан-10", российский "Шахед", антенну радиосвязи, старлинк и вражеское оружие уничтожили защитники 425 отдельного штурмового полка "Скала". Видео работы украинских FPV-дронов выложили в телеграм-канале.

Защитники сейчас защищают границу Днепропетровской и Донецкой областей, пишет Цензор.НЕТ.

Военные отмечают, что благодаря их дронам и мастерской работе операторов враг остался без техники, связи и шансов спрятаться.

дуже гарно...
