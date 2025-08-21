Без техники, связи и шансов скрыться остались оккупанты благодаря работе дронщиков ОШП "Скала".. ВИДЕО
УАЗ "буханку", легковой автомобиль и квадроцикл с прицепом, мотоцикл, вражеский беспилотник "Орлан-10", российский "Шахед", антенну радиосвязи, старлинк и вражеское оружие уничтожили защитники 425 отдельного штурмового полка "Скала". Видео работы украинских FPV-дронов выложили в телеграм-канале.
Защитники сейчас защищают границу Днепропетровской и Донецкой областей, пишет Цензор.НЕТ.
Военные отмечают, что благодаря их дронам и мастерской работе операторов враг остался без техники, связи и шансов спрятаться.
