Російська ракета прилетіла на позиції окупантів: "Летела на Сумы, а у#бала по нам". ВIДЕО

Ракета, яку російські війська запустили по Україні, влучила у власні позиції окупантів, спричинивши значні руйнування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилося відео, де самі окупанти демонструють наслідки удару та уламки російської ракети. "Вот, бл#ть, она у нас над головой пролетела. Летела на Сумы, а у#бала по нам", - каже один із російських військових на кадрах.

