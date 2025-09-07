2 506 13
Російська ракета прилетіла на позиції окупантів: "Летела на Сумы, а у#бала по нам". ВIДЕО
Ракета, яку російські війська запустили по Україні, влучила у власні позиції окупантів, спричинивши значні руйнування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилося відео, де самі окупанти демонструють наслідки удару та уламки російської ракети. "Вот, бл#ть, она у нас над головой пролетела. Летела на Сумы, а у#бала по нам", - каже один із російських військових на кадрах.
Топ коментарі
+15 Dic Dolovo
показати весь коментар07.09.2025 15:32 Відповісти Посилання
+7 kovb t
показати весь коментар07.09.2025 15:30 Відповісти Посилання
+6 zakvova
показати весь коментар07.09.2025 15:44 Відповісти Посилання
Лайк!
яка радість!
але ж в києві загинула мама з немовля!
що, або спали, або ховалися у ванній, що обвалилася!
****************.....
то, на що будемо дрочити?
я, завжди на посту!
під різними ніками!
надивився венздей 2........
.
- Ні! -
-А він там є. -