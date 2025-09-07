УКР
2 506 13

Російська ракета прилетіла на позиції окупантів: "Летела на Сумы, а у#бала по нам". ВIДЕО

Ракета, яку російські війська запустили по Україні, влучила у власні позиції окупантів, спричинивши значні руйнування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилося відео, де самі окупанти демонструють наслідки удару та уламки російської ракети. "Вот, бл#ть, она у нас над головой пролетела. Летела на Сумы, а у#бала по нам", - каже один із російських військових на кадрах.

обстріл (30714) Суми (985) знищення (8169) руйнування (267)
Топ коментарі
+15
Це едині ракети, яких кацапам варти боятися: власних. Бо від потужних менеджерів Зеленського ракет не видно в осяжному майбутньому.
07.09.2025 15:32 Відповісти
07.09.2025 15:32 Відповісти
+7
Мало !
07.09.2025 15:30 Відповісти
07.09.2025 15:30 Відповісти
+6
Якщо витрачати гроші на ракети, то куди буде срати міндіч?
07.09.2025 15:44 Відповісти
07.09.2025 15:44 Відповісти
Дуже гарна ракета!
Лайк!
07.09.2025 15:33 Відповісти
07.09.2025 15:33 Відповісти
ой, ***!
яка радість!
але ж в києві загинула мама з немовля!
що, або спали, або ховалися у ванній, що обвалилася!
****************.....

то, на що будемо дрочити?
07.09.2025 15:37 Відповісти
07.09.2025 15:37 Відповісти
А ти зазвичай на що?
07.09.2025 15:39 Відповісти
07.09.2025 15:39 Відповісти
не сци!
я, завжди на посту!
під різними ніками!
надивився венздей 2........
07.09.2025 15:46 Відповісти
07.09.2025 15:46 Відповісти
07.09.2025 15:49 Відповісти
07.09.2025 15:49 Відповісти
Мабуть, знову, міндіч з бакановим і кисліцин, запустили ракету фламінго, по окупантам??
07.09.2025 15:42 Відповісти
07.09.2025 15:42 Відповісти
О. Чудовий привід списати ще пару лярдів на Розову Рокету
07.09.2025 15:54 Відповісти
07.09.2025 15:54 Відповісти
акцент ординський - чисто руззькій чєловєк

.
07.09.2025 15:49 Відповісти
07.09.2025 15:49 Відповісти
це хорошо . З вогником
07.09.2025 15:53 Відповісти
07.09.2025 15:53 Відповісти
- Бачиш "Фламінго"? -
- Ні! -
-А він там є. -
07.09.2025 15:54 Відповісти
07.09.2025 15:54 Відповісти
 
 