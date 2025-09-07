Российская ракета прилетела на позиции оккупантов: "Летела на Сумы, а у#бала по нам". ВИДЕО

Ракета, которую российские войска запустили по Украине, попала в собственные позиции оккупантов, вызвав значительные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где сами оккупанты демонстрируют последствия удара и обломки российской ракеты. "Вот, бл#ть, она у нас над головой пролетела. Летела на Сумы, а у#бала по нам", - говорит один из российских военных на кадрах.

