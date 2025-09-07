РУС
Российская ракета прилетела на позиции оккупантов: "Летела на Сумы, а у#бала по нам". ВИДЕО

Ракета, которую российские войска запустили по Украине, попала в собственные позиции оккупантов, вызвав значительные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, где сами оккупанты демонстрируют последствия удара и обломки российской ракеты. "Вот, бл#ть, она у нас над головой пролетела. Летела на Сумы, а у#бала по нам", - говорит один из российских военных на кадрах.

Мало !
показать весь комментарий
07.09.2025 15:30 Ответить
Це едині ракети, яких кацапам варти боятися: власних. Бо від потужних менеджерів Зеленського ракет не видно в осяжному майбутньому.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:32 Ответить
Якщо витрачати гроші на ракети, то куди буде срати міндіч?
показать весь комментарий
07.09.2025 15:44 Ответить
Дуже гарна ракета!
Лайк!
показать весь комментарий
07.09.2025 15:33 Ответить
ой, ***!
яка радість!
але ж в києві загинула мама з немовля!
що, або спали, або ховалися у ванній, що обвалилася!
****************.....

то, на що будемо дрочити?
показать весь комментарий
07.09.2025 15:37 Ответить
А ти зазвичай на що?
показать весь комментарий
07.09.2025 15:39 Ответить
не сци!
я, завжди на посту!
під різними ніками!
надивився венздей 2........
показать весь комментарий
07.09.2025 15:46 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 15:49 Ответить
Мабуть, знову, міндіч з бакановим і кисліцин, запустили ракету фламінго, по окупантам??
показать весь комментарий
07.09.2025 15:42 Ответить
О. Чудовий привід списати ще пару лярдів на Розову Рокету
показать весь комментарий
07.09.2025 15:54 Ответить
акцент ординський - чисто руззькій чєловєк

.
показать весь комментарий
07.09.2025 15:49 Ответить
це хорошо . З вогником
показать весь комментарий
07.09.2025 15:53 Ответить
- Бачиш "Фламінго"? -
- Ні! -
-А він там є. -
показать весь комментарий
07.09.2025 15:54 Ответить
Так би всі ракети з московіі падали взад
на їх дебільні голови!!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:09 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 17:17 Ответить
 
 